Rayssa Leal estrela novo game de Tony Hawk; confira o trailer

Rayssa Leal, conhecida como a “fadinha do skate” brasileiro, será uma das grandes atrações de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, remake dos clássicos jogos de skate. O trailer oficial foi divulgado pela Activision nesta terça-feira, 4 de março, e o lançamento está marcado para 11 de julho.

De acordo com o site oficial, o game contará com skatistas inéditos ao lado de profissionais veteranos, incluindo Rayssa.

A Activision também confirmou a presença de nomes consagrados como Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Kareem Campbell, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg e Bob Burnquist. Além disso, novos talentos como Chloe Covell, Jamie Foy, Zion Wright e Yuto Horigome também estarão no elenco.

“THPS 3 + 4 traz a mistura perfeita de clássico e novo, adicionando novos skatistas à escalação e novos truques para descobrir. Crie seu próprio skatista com opções de personalização aprofundadas para cabelo, tatuagens, maquiagem e muito mais. Escolha o nome do seu skatista, cidade natal e estilo de patinação e comece a fazer seu nome”, diz a descrição do jogo.

Quando o jogo será lançado?

O jogo estará disponível a partir de 11 de julho para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Quem assina o Game Pass poderá baixá-lo gratuitamente no mesmo dia.

Rayssa Leal ganhou destaque mundial ao se tornar vice-campeã olímpica nos Jogos de Tóquio 2020, sendo a atleta mais jovem do Brasil a conquistar uma medalha olímpica. Natural do Maranhão, nascida em 4 de janeiro de 2008, Rayssa ficou famosa em 2015, quando viralizou na internet realizando manobras de skate vestida de fada.

Atualmente, a skatista ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de street e, aos 11 anos, fez história ao se tornar a competidora mais jovem a alcançar a final do Mundial de Skate Street feminino.

Veja o trailer a seguir