Quanto Rayssa Leal vai faturar após se tornar tricampeã do mundial de Skate Street?

Rayssa Leal encerrou uma temporada memorável neste domingo, 15, ao se consagrar tricampeã mundial de skate street. No entanto, seu motivo para comemorar vai além das pistas: a vitória na final da SLS também lhe garantiu um prêmio de US$ 100 mil (cerca de R$ 604 mil, na cotação atual).

A skatista, que já havia conquistado a medalha de bronze nos Jogos de Paris 2024, venceu a competição de maneira emocionante.

Após boas apresentações iniciais de 45 segundos, Rayssa sofreu quedas em duas descidas únicas. Contudo, brilhou nas três últimas tentativas, garantindo 9,1 pontos na última manobra e levantando o público no Ginásio do Ibirapuera. Foi uma das finais mais acirradas da história da SLS.

No feminino, a competição começou em 2015 com o título da brasileira Letícia Bufoni. Pamela Rosa trouxe mais conquistas para o Brasil em 2019 e 2020. A partir de então, Rayssa assumiu o protagonismo, dominando a Liga Mundial de Skate Street (SLS) ao vencer as edições de 2022, 2023 e, agora, 2024.

Quais são os planos de Rayssa Leal para a quantia?

Em entrevista ao Globo Esporte, Rayssa Leal afirmou que seu plano é aplicar os US$ 100 mil em sua conta bancária para render ao longo do tempo. No futuro, a atleta espera comprar seu primeiro carro e investir em um imóvel.

"Vou deixar na conta, deixar rendendo. Daqui a um aninho vou comprar meu carro, minha casa e uma parte do dinheiro vai para a ONG também. Foi um ano muito de muito aprendizado pessoal. E, profissional, foi incrível. Tudo que eu conquistei, evoluí, e, agora, o tri, foi demais".

Quem é Rayssa Leal?

Rayssa Leal, conhecida como "Fadinha", é uma das skatistas mais promissoras do Brasil. Nascida em 2008, ela rapidamente ganhou destaque no cenário do skate devido ao seu talento e carisma. Rayssa começou a praticar skate ainda criança e, aos 11 anos, já era uma sensação nas redes sociais, com vídeos de suas manobras se tornando virais.

Em Tóquio 2020, Rayssa fez sua estreia olímpica e conquistou a medalha de prata no skate street feminino, tornando-se a atleta brasileira mais jovem a subir ao pódio em uma Olimpíada. Seu estilo de skate, marcado pela leveza e precisão, lhe rendeu o apelido de "Fadinha".