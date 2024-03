Quem saiu do BBB ontem? Raquele é eliminada com rejeição

Apagada no jogo, mas longe de ser a grande vilã da temporara, Raquele foi eliminada do BBB 24 nesta terça-feira, 19, com rejeição de 87,14%. Ela disputava a permanência com Beatriz e Alane. Considerada uma das "plantas" da casa, a aproximação da sister com Giovanna e alguns posicionamentos contrários a Davi, um dos favoritos do público, foi determinante para a sua saída.

Raquele sai logo após ter feito o que talvez tenha sido o seu maior feito no jogo: vetou a imunidade que Matteus daria a Beatriz durante a formação do Paredão. Mas não adiantou muita coisa, já que, segundo a dinâmica da semana, os jogadores que estavam na Mira do Líder poderiam aplicar um contragolpe em alguem. A escolhida por Alane, Matteus, Davi, Beatriz e MC Bin Laden foi Raquele.

Durante o discurso, o apresentador Tadeu Schmidt exaltou a amizade entre Alane e Beatriz, mas também disse o quanto a energia de Raquele era boa – e finalizou com um "quem é você para o público?" e pediu cuidado com as interpretações erradas feitas dentro da casa.

Maiores rejeições do Big Brother Brasil

O resultado da votação não deu a Raquele o título de campeã do BBB 24, e sim o de mais rejeitada da edição até então. Ela tirou o título de Marcus Vinicius, o "tio da merenda", que tinha saído com 84,86%. E a porcentagem de Raquele também a colocou entre uma das mais rejeitadas da história do programa em paredões triplos. Veja o ranking atualizado: