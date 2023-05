Quem venceu o BBB 23? Amanda fica em 1° lugar com 68,90% dos votos

A final do BBB 23 aconteceu na noite desta terça-feira, 25, com Aline, Amanda e Bruna disputando o prêmio no valor de 2.880.000 reais. A vencedora do primeiro lugar foi Amanda, com 68,90% dos votos, seguido de Aline em segundo lugar e Bruna em terceiro. As mulheres do Quarto Deserto tiveram 16,96% e 14,14% dos votos, respectivamente.

O dia 100 do programa teve a volta dos participantes eliminados -- com exceção de MC Guimê e Sapato, eliminados por assédio, e Bruno Gaga, que desistiu -- na companhia do apresentador Tadeu Schmidt. Eles assistiram as principais “tretas” da edição e shows de Carlinhos Brown, IZA, Mumuzinho e Lauana Prado.

Discurso de Tadeu

“O que faz ganhar o BBB? É a capacidade de encantar pessoas, arrastar elas para o seu lado e transformá-las em fãs, capazes de lutar por você. É fazer a pessoa que tá no sofá votar uma vez por você, ou passar a noite inteira no computador votando por sua vitória. E como se consegue isso? Admiração, simpatia, sentimento de justiça, identificação, carisma. Cada edição do BBB pode ter um motivo diferente, é algo quase mágico. Você se conectou com as pessoas de maneira especial. Quem torce por você encontra felicidade nas suas conquistas, vibra ao ver que você é forte, é capaz, é vitoriosa. Você estendeu a mão para uma pessoa e milhares de pessoas estenderam a mão para você. A campeã do BBB 23 é você, Amanda.”

🏆 Amanda é a campeã do #BBB23 com 68,9% dos votos. Aline Wirley ficou em segundo lugar com 16,96 % e Bruna Griphao em terceiro com 14,14% dos votos. #RedeBBB #FinalBBB23 pic.twitter.com/sYp8P5g01d — Big Brother Brasil (@bbb) April 26, 2023

Como foi o BBB 23?

O jogo deste BBB foi dividido pelos quartos: o Fundo do Mar, com jogadores como Domitila, Fred Nicácio, Sarah Aline e Cezar Black; e o Deserto, com Aline, Amanda, Bruna, Larissa, Fred Desimpedidos, Cara de Sapato e mais. As "desérticas" conseguiram chegar no Top 4 com um grupo de fãs empenhados, que se uniram em mutirões para garantir a saída dos inimigos marítimos em todos os paredões da reta final do programa.

A saída de Cezar Black, Domitila e Ricardo Alface refletiram na audiência, que caiu consideravelmente nas últimas semanas. Mas, no geral, o BBB 23 foi marcado por uma baixa audiência e pouco engajamento nas votações.

Segundo a Globo, a média de audiência do programa na TV aberta foi de 19 pontos -- uma queda considerável em comparação com a edição anterior, que obteve 22 pontos na semana da final. A diferença também foi observada no último Paredão da edição, que eliminou Larissa: foram 22 milhões de votos para tirá-la do Top 3, ante 278 milhões para tirar Eliezer em 2022.

Quem é Amanda do BBB?

De Astorga, no Paraná, Amanda Meirelles é uma médica intensivista de 32 anos de idade. Ela entrou no BBB pelo grupo "Pipoca" e ganhou destaque no jogo principalmente por sua aliança com Cara de Sapato.

Como vem de cidade pequena, Amanda teve de se mudar de casa cedo para realizar o sonho de cursar Medicina. Foi a primeira da faculdade a ingressar numa universidade, mas isso não veio sem custo. “Financiei minha faculdade 100%, minha família não tinha condição nenhuma para bancar. Tenho 19 anos ainda para pagar do FIES, é uma dívida de R$ 480 mil reais”, explicou.

Amanda ficou em 1° lugar no BBB 23, com 68,90% dos votos. Ela recebeu R$ 2.880.000, o maior prêmio da história do Big Brother Brasil, e um novo carro da Chevrolet, também o mais caro que já foi dado no programa.

De onde é Amanda?

Amanda Meirelles, do BBB 23, é natural de Astorga, no Paraná.

Qual a idade de Amanda?

Amanda Meirelles, do BBB 23, tem 32 anos de idade.

Momentos marcantes de Amanda no BBB23

Ao longo dos 100 dias de jogo, Amanda ficou marcada pela sua dupla com Cara de Sapato; seu jeito desengoçado; memes deitada na cama e sua lealdade aos parceiros do quarto (mesmo sem necessariamente tê-la de volta). Relembre a trajetória de Amanda no BBB:

Sapato

A médica tem o favoritismo de uma boa parte do público – principalmente os mais envolvidos nas redes sociais – desde o primeiro dia, quando entrou pela porta presa ao braço de Antonio “Cara de Sapato”.

A relação entre os dois foi forte desde o início e sempre permaneceu na esfera da amizade, mas muita gente encara de outra forma. “DocShoes”, como ficou conhecido o nome do casal, virou uma obsessão de uma pequena parte do público, que apoiou Amanda até a final.

A dupla teve a relação cortada abruptamente com a expulsão de Cara de Sapato, junto com MC Guimê. Os dois participantes do Deserto foram eliminados do programa após assediarem Dania Mendez, intercambista mexicana do “La Casa de Los Famosos”.

Fred e Cristian

No início do jogo, Sapato e Amanda se desentenderam com Fred após ele voltar do Quarto Secreto que dividia com Marília, a primeira eliminada do BBB 23.

Fred disse para Bruno Griphao que, através das imagens privilegiadas, conseguiu ver Sapato e Amanda mudarem de assunto quando a suposta aliada chegou perto, o que poderia ser um sinal de trairagem.

A jogada de Nicácio acabou não dando certo, e os três brigaram com o jogador do Fundo do Mar e se aproximaram de Cristian, que revelou para eles o que tal "conversa secreta" teria sido.

Crisitan contou para Cara de Sapato e Amanda o que Fred Nicácio tinha na manga sobre eles! #Encontro #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/6N4oknp7GR — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 9, 2023

Jeitinho Amanda

“Desengonçada”, “diferente das outras garotas” e “dança estranho”. Seja real ou não, o personagem de Amanda no BBB é muito fácil de se identificar. E é justamente essa palavra que os fãs usam para justificar a torcida na médica: identificação.

Amanda já se pronunciou mais de uma vez sobre se sentir menos bonita que as outras garotas da casa ou não saber as danças de TikTok como todo mundo. “As pessoas olham para mim, veem essa carinha de princesa e encontram o burrinho do Shrek. Eu sou uma quebra de expectativas”, disse ela no vídeo de apresentação.

"Ninguém me escuta"

Ela também se destacou, ironicamente, por falar sobre o quanto não era escutada pelos colegas do Quarto Deserto. O público assistia e via que a opinião de Amanda era ignorada, mas a sister não costumava brigar para chamar atenção ao fato. Muitas vezes, a opinião de Sapato acabava influenciando no posicionamento da médica.

Histórico de Amanda no BBB 23

Líder: nenhuma vez

nenhuma vez Paredão: 4 vezes

4 vezes Imune: 2 vezes

2 vezes Anjo: 2 vezes

2 vezes Monstro: 3 vezes

3 vezes Vip: 4 vezes

4 vezes Xepa: 13 vezes

VT da trajetória da Amanda #BBB23 Vídeo Reprodução/ TV Globo pic.twitter.com/KNRzC46uB2 — Radar #BBB23 (@RadarBBB) April 25, 2023

O que Amanda vai fazer após o reality?

Ainda não se sabe ao certo o que Amanda vai fazer após o reality. A participante do Pipoca é médica, mas provavelmente vai ter de focar em campanhas publicitárias e participações em programas da Globo, uma oportunidade comum para quem sai do programa com apoio do público -- e o prêmio de primeiro lugar.