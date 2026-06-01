Economia

Macro em Pauta

Focus eleva projeção do IPCA de 5,04% para 5,09% em 2026

Mercado também elevou a estimativa para o PIB em 2026, enquanto projeções para a Selic permaneceram estáveis e o dólar recuou

Banco Central: projeção para a inflação avançou pela 12ª semana consecutiva (Leandro Fonseca /Exame)

Banco Central: projeção para a inflação avançou pela 12ª semana consecutiva (Leandro Fonseca /Exame)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 1 de junho de 2026 às 08h53.

Analistas do mercado consultados pelo Banco Central aumentaram a expectativa do IPCA para 2026 pela décima segunda semana consecutiva, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 1º. A projeção do IPCA para 2026 subiu de 5,04% para 5,09%.

A projeção do PIB em 2026 também aumentou, de 1,89% para 1,90%.

As expectativas para o dólar apresentaram queda em 2026 e 2027, enquanto a Selic se manteve estável nos quatro anos.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 subiu de 5,04% para 5,09%.

Para 2027, a expectativa avançou de 4,01% para 4,02%.

Em 2028, a projeção subiu de 3,65% para 3,66%. Para 2029, a estimativa se manteve em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 aumentou de 1,89% para 1,90%.

Em 2027, a projeção permaneceu em 1,70%. Para 2028 e 2029, a estimativa seguiu em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas mantiveram a expectativa para a Selic em 13,25%.

Em 2027, a projeção ficou em 11,25%.

A estimativa seguiu em 10,00% para 2028 e 2029.

Câmbio

Os economistas diminuíram a expectativa para a cotação do dólar em 2026, de R$ 5,17 para R$ 5,16.

Para 2027, a projeção reduziu de R$ 5,26 para R$ 5,25.

Em 2028, a estimativa se manteve em R$ 5,30. Em 2029, a projeção permaneceu em R$ 5,40.

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