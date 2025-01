Quem venceu a prova do BBB? Saiba qual dupla foi imunizada após prova de resistência

A primeira prova de resistência do Big Brother Brasil 25 terminou na manhã desta terça-feira, 14, com a vitória de Eva e Renata. A dupla cearense se destacou na disputa e, com isso, garantiu a imunidade no jogo. A dinâmica teve início na noite de segunda-feira, 13, e exigiu resistência física, coordenação e agilidade.

O resultado veio após a desclassificação de Vinicius e Aline, que foram eliminados às 5h53, consolidando a vitória de Eva e Renata. Com a vitória, ambas ganharam imunidade e não poderão ser indicadas ao próximo paredão.

A dinâmica da prova

Na competição, as duplas tiveram de manter um cabo esticado entre as mãos enquanto realizavam entregas simuladas. Cada integrante tinha uma função: o primeiro buscava o item exibido no telão e passava-o ao parceiro, que atravessava um percurso simulando a entrega para clientes.

A prova exigia precisão: caso a logomarca do patrocinador ou o cabo tocassem nas argolas, a dupla era eliminada. Além disso, ao final de cada rodada, a última dupla a realizar a entrega enfrentava uma consequência que aumentava a dificuldade da disputa.