Quem entrou no BBB 25? Veja a dupla escolhida

O Big Brother Brasil 2025 começou oficialmente na segunda-feira, 13, com a entrada dos participantes na casa mais vigiada do país. Durante a estreia, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou qual das três duplas finalistas foi escolhida pelo público para ocupar a última vaga do programa.

Guilherme, fisioterapeuta geriátrico de 27 anos, e sua sogra Joselma, dona de casa, foram os favoritos, com 66,40% dos votos.

A dupla derrotou Joseane e Cléber, mãe e filho, que obtiveram 13,74% dos votos, e Paula e Nicole, também mãe e filha, que receberam 19,86%. A competição para entrar na casa começou na sexta-feira, 10, quando os seis concorrentes foram apresentados no programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga. Na ocasião, Joselma emocionou o público ao destacar a proximidade com o genro, que retribuiu os elogios com palavras carinhosas.

Completando o time de 12 duplas, Guilherme e Joselma entraram na casa já na madrugada de terça-feira, 14, sendo calorosamente recebidos pelos demais participantes.