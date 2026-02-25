Pop

Quem saiu ontem do BBB 26? Veja porcentagem dos votos

Sister foi eliminada em um paredão composto apenas de participantes do grupo 'pipoca'

BBB 26: Chaiany, Maxiane e Milena estavam no Paredão

Da Redação
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 10h07.

Tudo sobreBBB
O mais novo eliminado do Big Brother Brasil 2026 foi definido nesta terça-feira, 24. Em um Paredão triplo entre Chaiany, Maxiane e Milena, foi Maxiane quem recebeu a maioria dos votos do público.

A pipoca foi a sexta eliminada da edição, com 63,21% dos votos. A votação ficou aberta desde domingo, 22 de fevereiro, e seguiu o modelo misto adotado nesta temporada, que combina voto único e voto da torcida.

Qual foi a porcentagem dos votos?

Maxiane: 63,21%.
Milena: 36,11%.
Chaiany: 0,68%.

Como foi a formação do 6º Paredão?

O sexto Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 22. O Líder Jonas indicou Milena, enquanto a casa votou em Alberto Cowboy. Chaiany já estava no Paredão, por conta do Duelo de Risco, e puxou Maxiane para a berlinda. Alberto se salvou pela prova Bate e Volta. 

Quem já foi eliminado?

Além de Maxiane, outros seis brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade e Marcelo. Já Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos do programa por agressão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

