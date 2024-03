Quem saiu do BBB 24? Michel é o 11º eliminado do reality

Nesta terça-feira, 5, aconteceu o décimo primeiro Paredão do BBB 24. Competindo em um Paredão triplo com Davi e Alane, Michel foi o eliminado da vez com 70,33% da média dos votos para sair.

Veja as outras porcentagens:

Alane - 0,94%

- 0,94% Davi- 28,73%