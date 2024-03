'Tá com Nada': o que é e como funciona a punição coletiva no BBB 24

A festa do Líder do BBB 24 desta quarta-feira, 6, foi mais animada do que o comum. Isso porque Fernanda recebeu uma punição, perdeu estalecas e colocou toda a casa no 'Tá Com Nada'. "Era isso que o Brasil queria", comentou Raquele.

A nova dinâmica chega como uma espécie de punição coletiva para todos os participantes da casa. Ela começou a ser mencionada pelo apresentador Tadeu Schmidt na semana passada, logo após a briga generalizada entre Yasmin e Alane. "É quando o grupo inteiro é punido e eles recebem apenas uma alimentação básica", disse.

‘Tá com Nada’: o que é?

Mas antes de mais nada vale explicar o que é o tal do 'Tá com Nada'. A dinâmica acontece quando 'Vacilômetro' atinge o teto de vacilos. Independente de quem chegar ao limite, se o número for batido, todos os participantes serão atingidos e irão para o 'Tá Com Nada'.

Em níveis mais brandos, a dinâmica é como se fosse uma prova de sobrevivência. Por lá, todas as "regalias" são suspensas e os brothers ficam com menos benefícios do que a Xepa. A comida que já estava na casa é "confiscado", junto dos demais mantimentos, e os participantes são obrigados a passar os dias apenas com itens básicos.

Nas redes sociais, Boninho soltou o verbo para falar da nova etapa do programa. "Eles estavam muito perto de chegar no Tá Com Nada e aconteceu. Agora é perrengue, mas arroz, feijão e goiabada estão garantidos", explicou.

Quem é a líder do Vacilômetro?

Apesar de ter sido Fernanda a responsável por 'ativar' o 'Tá com Nada', a líder do contador de vacilos do BBB 24 é Ale, com 37 ao todo. Logo atrás dela vem Yasmin, com 32. O 'Vacilômetro' contabiliza as infrações cometidas pelos participantes no dia a dia da casa.