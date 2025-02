Quem já saiu do BBB 25? Veja a lista completa de eliminados

A disputa no BBB 25 segue intensa, e algumas eliminações já mexeram com o jogo. Seis participantes deixaram a casa até agora, incluindo duplas e eliminações individuais, com votações equilibradas. Confira quem saiu e as porcentagens de cada paredão:

Arleane e Marcelo — Eliminados no primeiro paredão com 55,95% dos votos.

Edilberto e Raissa — A dupla pai e filha deixou o jogo no segundo paredão, com 50,70% dos votos.

Giovanna — Primeira eliminação individual da edição, saiu com 52,61% dos votos.

Gabriel — O nadador foi eliminado no quarto paredão com 48,81% dos votos.

Mateus — Saiu na quinta semana, com 65,3% dos votos.

Disputa pelo prêmio segue com novas estratégias

Com um prêmio de R$ 3 milhões em jogo, os participantes restantes continuam a traçar estratégias para chegar até a final. Novas dinâmicas, como o "Perde e Ganha" e o Big Fone ao vivo no sábado, podem mudar os rumos da competição.

Acompanhe as atualizações do BBB 25 para não perder nenhum detalhe da disputa,