Bússola & Cia: preço do diesel registra escalada de quase 30% 

O preço do diesel S10 registrou uma escalada de 28,80% em apenas um mês no Brasil, gerando uma pressão imediata sobre os custos logísticos nacionais.

Levantamento da TruckPag, empresa de tecnologia de pagamentos com soluções completas para frotas pesadas, aponta que o valor médio do combustível saltou de R$ 5,74 para R$ 7,39 entre o final de fevereiro e o final de março.

A análise, baseada em transações reais de abastecimento em mais de 4.600 postos, revela que o movimento de elevação é contínuo e disseminado, com estados como a Bahia já registrando altas de 39,15% no período e transações que já encostam no patamar de R$ 7,60 por litro.

Do ponto de vista tributário, a escalada do preço do diesel também acende um alerta importante para o setor de transporte rodoviário.

De acordo com Rafael Pandolfo, advogado tributarista, “Um impacto crítico para as transportadoras reside no ICMS sobre a prestação de serviço de transporte. Embora o ICMS dos combustíveis seja monofásico e invariável em relação ao preço do diesel, a majoração do preço do frete como consequência do aumento do combustível eleva a base de cálculo do imposto sobre o serviço. Na prática, há um incremento da carga tributária sem que haja acréscimo da margem de lucro.”, explica.

Evento da CCEE em SP discute segurança de mercado

A CCEE realiza, em 29/4, em São Paulo, o Encontro CCEE – Segurança de Mercado para o Futuro do Setor.

O evento reúne autoridades e especialistas para debater avanços regulatórios, desafios operacionais e mecanismos que garantam previsibilidade e confiança no mercado livre de energia, em meio à ampliação e maior complexidade do setor.

Fundação Dom Cabral participa de sessão da ONU

A Fundação Dom Cabral participou da 25ª sessão da CEPA, órgão consultivo da ONU, em Nova York, que debateu o fortalecimento institucional e avanços dos ODS.

Patrícia Becker, diretora de Gestão Pública da FDC, apresentou contribuições sobre a mobilização de recursos, gestão fiscal e financiamento para o desenvolvimento.

Ela destacou o papel dos entes subnacionais na implementação dos ODS e defendeu ações de capacitação e parcerias inovadoras, além de compartilhar iniciativas da FDC em inovação, IA, PPPs, liderança feminina e cidades sustentáveis.

Grupo Equatorial conquista 2° lugar em ranking de inovação

O Grupo Equatorial conquistou o 2º lugar entre empresas de energia no ranking das 100+ Inovadoras no Uso de TI, do IT Forum 2025.

O reconhecimento reforça o protagonismo da companhia na transformação digital, com uso estratégico de tecnologia, dados e inteligência artificial.

Com investimentos anuais superiores a R$ 400 milhões, a Equatorial conduz mais de 50 projetos voltados à eficiência operacional, experiência do cliente e transição energética, consolidando-se como referência em inovação no setor elétrico.

L’Oréal Paris entra para o mercado gamer

Parceria inédita entre L’Oréal Paris, marca nº1 de beleza do mundo, e a FURIA, uma das principais organizações de e-sports do mundo, marca a entrada da gigante de beleza em um dos territórios que mais crescem entre o público feminino: o universo gamer, onde mulheres já representam 53% da audiência no Brasil.

Com Sofia Espanha, Creator da FURIA, e o time feminino campeão de Counter-Strike 2, a iniciativa coloca Casting Creme Gloss no centro de uma “girls’ night”, transformando a coloração em casa em um ritual coletivo de autocuidado e expressão.

Mais do que uma ação pontual, o movimento sinaliza uma mudança estratégica: ao investir em um cenário ainda marcado pela desigualdade de visibilidade e patrocínio, L’Oréal Paris aposta no e-sport feminino como plataforma de relevância cultural e expansão de negócio.

TIM encerra BBB26 com recorde de menções e campanha de Dia das Mães

Patrocinadora do BBB 26, a TIM encerrou sua participação na edição histórica do reality com o lançamento da campanha de Dia das Mães. Liderado pela embaixadora Ivete Sangalo, o filme também traz as mães de ex-BBBs e destaca as ofertas de smartphones premium a partir de R$49 mensais. A iniciativa reforça a presença da TIM no Big Brother Brasil que acumulou, durante os cem dias de programa, mais de 2 milhões de menções nas redes, o maior volume já registrado desde o início do monitoramento entre patrocinadores do programa, realizado pela Stilingue by Blip. A ação foi criada em parceria com a BETC HAVAS.

Volund aposta em IA agêntica e mira R$50 milhões

A Volund, startup AI-native nascida no Porto Digital (PE), inicia operação com aporte próprio de R$ 10 milhões.

Especializada em engenharia de software agêntica, utiliza agentes de IA para entregar em apenas 15 dias projetos complexos que costumam durar meses.

Liderada pelos engenheiros de computação Vinícius Guedes e Levi Nóbrega, a startup projeta faturar R$ 50 milhões no primeiro ano e atingir mil projetos B2B até 2030, com foco nos setores de saúde, finanças e governo.

A operação é do ecossistema Extreme Group, que engloba as empresas EDS, EDX, Beyond, GPSit e Pointer.

Build or Buy: qual a melhor estratégia de M&A para inovação?

Com M&A global próximo de US$ 4,8 trilhões em 2025, empresas enfrentam a decisão entre desenvolver soluções internamente (Build) ou adquirir tecnologias prontas (Buy).

Segundo a Zaxo M&A Partners, o Build garante controle e alinhamento estratégico, mas exige mais tempo e investimento. Já o Buy acelera a inovação ao incorporar soluções, talentos e mercado.

A escolha depende de fatores como velocidade, custo, risco e acesso a competências — e, na prática, muitas empresas combinam as duas abordagens

Mercado de R$ 300 bi impulsiona expansão da Origami

Com atuação na Europa, EUA, Ásia e Oriente Médio, a Origami amplia sua presença global ao lançar um braço de turismo voltado a eventos corporativos.

A empresa passa a atuar em toda a jornada do participante, unindo logística, conteúdo e experiências.

Em um mercado de eventos que movimenta cerca de R$ 300 bilhões no Brasil, a estratégia aposta na criação de memórias de marca como diferencial competitivo e abre espaço para novos modelos de negócio.

Blis AI projeta ARR de R$ 8 mi

A Blis AI, empresa especializada em agentes de inteligência artificial para o turismo, projeta receita anual recorrente (ARR) de R$ 8 milhões em 2026.

Com tecnologia integrada ao operacional de companhias aéreas, TMCs e back-offices, a startup automatiza, via WhatsApp, processos como compra de passagens, remarcação de voos e escolha de assentos.

Após seu lançamento oficial em fevereiro, no Lacte21, a Blis AI conta com uma fila de espera de 160 empresas. A meta é consolidar 150 contratos ativos até o final do ano, com soluções que operam 24 horas em todas as etapas da jornada do viajante.