Quem ganhou a Prova do Líder? João Pedro vence disputa no BBB 25

João Pedro garantiu sua primeira liderança no Big Brother Brasil 25 ao vencer a sexta Prova do Líder nesta quinta-feira, 20.

Para conquistar o posto mais cobiçado do reality, o brother precisou de agilidade, habilidade e uma dose de sorte. Agora, além de estar imune nesta semana, ele terá acesso ao Apê do Líder, a Festa do Líder e a escolheu quem estará no VIP e na Xepa.

A disputa contou com 16 participantes, mas Camilla ficou de fora após ser vetada pela então Líder, Eva. Na fase final da prova, João Pedro superou Aline, João Gabriel e Guilherme, garantindo sua vitória.

O que vem por aí no BBB 25?

O fim de semana promete movimentar ainda mais o jogo:

Sexta-feira, 21: estreia do primeiro Poder Curinga da temporada e João Pedro indica cinco pessoas para o Na Mira do Líder.

estreia do primeiro Poder Curinga da temporada e João Pedro indica para o Na Mira do Líder. Sábado, 22: ocorre a Prova do Anjo , seguida por uma reviravolta com o Big Fone , que tocará ao vivo e emparede dois brothers .

ocorre a , seguida por uma reviravolta com o , que tocará ao vivo e . Domingo, 23: a casa vota, formando um Paredão triplo, com direito à Prova Bate-Volta.

Com o jogo se afunilando, a estratégia dos brothers será essencial para evitar a berlinda e garantir mais uma semana na casa.