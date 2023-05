Quem vai ganhar o BBB 23? Enquetes indicam Aline ou Amanda, mas deve ser Bruna

Amanhã é a final do BBB 23 e, apesar das últimas semanas indicarem Amanda como a vitoriosa do grande prêmio de R$ 2,8 milhões, há uma grande possibilidade de Aline ou Bruna ganhar o reality no lugar da médica. As enquetes indicam que a ex-Rouge é a favorita para vencer o BBB 23; a atriz da Globo não saiu em três paredões mesmo sendo cotada como a mais votada e Amanda tem fãs dedicados desde o dia 1. Será difícil prever o resultado desta final, mas vamos tentar.

Aline Wirley, ex-Rouge, está na frente no Votalhada, que indica uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online, com Amanda logo atrás com cerca de 30% dos votos. As pesquisas do Votalhada são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter, Telegram e YouTube) e costumavam acertar o eliminado, mas erraram algumas vezes por conta da imprevisibilidade dos fãs das "desérticas". Por isso, apesar do resultado do Votalhada, a Exame acredita que a disputa está acirrada entre Amanda e Bruna.

Isso porque a atriz da Globo vem surpreendendo em todos os paredões que participa. As enquetes online indicaram a saída de Bruna Griphao já três vezes: contra Gabriel Santana, Sarah Aline e, agora, Larissa, mas foram eles os eliminados no lugar da loira. Há dois motivos para explicar o sucesso de Bruna nos paredões: fãs dedicados nas votações e a baixa audiência do programa. Para efeitos de comparação, foram 22 milhões de votos no Paredão deste domingo, 23, que tirou Larissa do Top 4 do programa. Só na edição do ano passado, o penúltimo Paredão teve 10 vezes mais votos.

Menos pessoas assistindo significam menos votos e, portanto, mais chances de dominar as enquetes com um público dedicado. Mas Bruna não é a única com um "fandom" poderoso: Amanda vem sendo descrita como a favorita de uma grande parte do público, os "Doc Shoes", desde o começo do programa e conseguiu chegar na final mesmo com poucas movimentações no jogo. A vencedora do programa, portanto, dependerá de quem tem os fãs mais dedicados. Tanto Bruna ou Amanda têm chances de ganhar o BBB 23, apesar do compilado de pesquisas Votalhada indicar o contrário.

Quem ganha o BBB 23?

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada, divulgadas na manhã de hoje, 24:

Sites: Aline 41,53% x Bruna 19,35% x Amanda 39,12%

Twitter: Aline 48,24% x Bruna 19,03% x Amanda 32,74%

YouTube: Aline 49,06% x Bruna 15,13% x Amanda 35,82%

Telegram: Aline 58,51% x Bruna 14,48% x Amanda 27,00%

Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Telegram): Aline 46,47% x Bruna 17,63% x Amanda 35,90%

