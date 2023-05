MC Guimê nega ter sido despejado de mansão de R$ 2 milhões; entenda o caso

O cantor MC Guimê se pronunciou sobre a dívida que contraiu após ter adquirido uma mansão na região de Alphaville, na Grande São Paulo. Na época, foi reportado que o imóvel havia sido comprado por R$ 2 milhões, pouco antes do casamento do artista com a também cantora Lexa.

Em um vídeo publicado no Instagram do cantor neste domingo, 23, Guimê chamou o assunto de "desgastante" e disse que o caso já o fez "passar por diversas situações desagradáveis". "É uma longa história e, para ser breve e objetivo, vou começar do início: um sonho que se tornou um pesadelo", disse.

Segundo o artista, ele resolveu comprar o imóvel no final de 2015, mas, com uma extensa agenda de shows, não tinha tempo para acompanhar todos os passos da negociação. Guimê conta que, por esse motivo, confiou a tarefa a "algumas pessoas que já não fazem mais parte do meu círculo de amizades e trabalho".

"Assinei um contrato muito ruim e não fazia ideia dos problemas que isso poderia me trazer", alegou. Conforme o cantor, ele pagou para se mudar para a casa, o que não aconteceu na época. Foi então que o artista descobriu que existia um outro proprietário legal da mansão, que também exigia uma taxa para que ele se mudasse.

Mansão de Guimê tinha um segundo dono

Guimê afirma ter feito um acordo com o "segundo dono", que lhe custou mais de R$ 1 milhão. "Nesse meio tempo, eu já estava perdendo bastante, e não falo só de finanças e bens materiais, mas também de tempo e paz", disse.

O cantor continuou comentando que, "em uma extensa briga judicial", a situação piorou. Em 2021, ele decidiu deixar o imóvel enquanto o processo ainda corria na Justiça. O artista nega ter sido despejado da mansão após a decisão de retomada de posse.

Guimê encerrou o vídeo lembrando que irá lançar uma nova canção em maio sobre "esse tipo de assunto". Além da dívida da mansão, o cantor também enfrenta um processo por importunação sexual após ter sido expulso do "BBB 23".