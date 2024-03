Quem está no Top 10 do BBB 24? Saída de Leidy Elin define últimos participantes

Faltando vinte dias para acabar, o BBB 24 acaba de definir o Top 10. Os últimos dez participantes da casa foram definidos após a saída de Leidy Elin no Paredão dessa terça-feira, 26. A carioca foi eliminada com 88,33% dos votos depois de um dia turbulento com rumores de possíveis expulsões para Davi e MC Bin Laden, após uma briga agitada na noite do Sincerão.

Agora, o BBB 24 vai entrar no "modo turbo" e eliminar cerca de duas pessoas por semana até o dia da final, que será no dia 16 de abril. Veja mais informações:

Quem está no Top 10 do BBB 24?

Top 10 do BBB 24

Alane

Beatriz

Davi

Fernanda

Giovanna

Isabelle

Lucas Buda

Matteus

MC Bin Laden

Giovanna Pitel

Quando é a final do BBB 24?

A final do BBB 24 está marcada para o dia 16 de abril.

Qual o valor do prêmio atual?

Após a saída de Leidy Elin, o prêmio do BBB 24 acumulou em R$ 2,2 milhões.