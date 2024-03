Quem saiu do BBB ontem? Leidy Elin é a 14ª eliminada com a maior rejeição da edição

Depois de muita briga com os demais participantes, alianças fracassadas e perda de estalecas, Leidy Elin foi eliminada do BBB 24 nesta terça-feira, 26, com 88,33% da média dos votos para sair. Isso dá à sister o primeiro lugar no ranking de rejeições desta edição. Ela foi uma das mais votadas da casa para ir ao Paredão e está de fora do TOP 10.

Veja as outras porcentagens:

Davi: 6,76%

6,76% Mc Bin Laden: 3,84%

3,84% Matteus: 1,07%

Por que Leidy Elin foi eliminada?

Ao ser anunciada para sair, Tadeu fez um discurso para ressaltar a passagem de Leidy no BBB 24. "Por todas as suas qualidades, por toda a sua história, a pessoa que sai hoje merece atravessar oceanos, mas no BBB naufragou na piscina. Quem sai hoje é você, Leidy", disse o apresentador.

Dentro da casa, Leidy Elin foi uma das jogadoras que mais movimentou o jogo, seja para o bem ou para o mal. Alianças com outras participantes e discussões com o favorito deste ano, Davi, foram alguns dos motivos pelos quais a sister foi eliminada. Além de destacar o emblemático dia no qual jogou as roupas de Davi na piscina, Leidy também comentou a estratégia dentro do reality. "Eu troquei de grupo, acho que isso mexeu aqui fora”, comentou ela.

Leidy quebrou um recorde no BBB, sendo a participante que ficou mais dias sem ser votada dentro do programa. Foram 77, ao todo.