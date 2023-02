Quem está no Paredão do BBB 23? Veja como votar pelo Gshow

Neste domingo, 26, os participantes do BBB 23 formaram o oitavo paredão da edição. Antonio "Cara de Sapato", Cezar Black e Fred Nicácio estão na berlinda esta semana.

Em semana turbo na casa, a definição do Paredão iniciou-se no sábado, 25, com Sarah Aline indicando Cara de Sapato após atender o Big Fone. Depois de uma nova prova realizada ontem, 26, Bruna Griphão venceu e MC Guimê ficou em segundo, ganhando líder e anjo, respectivamente.

Guimê escolheu Key Alves para o monstro, que consistia na ida ao paredão. A líder Bruna indicou Fred Nicácio e na votação da casa, Cesar Black e Aline empataram em número de votos. Griphão desempatou a votação e escolheu Cesar para a berlinda. Na prova de bate volta, Key Alves superou os adversários e conseguiu fugir do paredão.

Como votar no Paredão do BBB

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google.

Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos: