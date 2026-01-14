Câmara deve discutir PEC da Segurança após recesso, diz Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira que pretende colocar a PEC da Segurança Pública em debate logo após a retomada dos trabalhos legislativos, mesmo diante da pressão do governo por mudanças no relatório da proposta.

Segundo Motta, ainda há espaço para ajustes no texto elaborado pelo relator, deputado Mendonça Filho (União-PE), antes da votação na comissão especial. O presidente da Câmara disse ter conversado com o relator e indicou que ele deve abrir diálogo com os líderes partidários.

"Conversei com Mendonça e ele vai conversar com os líderes. Ele pode modificar o texto, já que ainda não foi votado na comissão especial. A ideia nossa é discutir e votar sim na volta do recesso", afirmou Motta ao Globo.

Ao comentar o novo cenário político, Motta destacou que Mendonça mantinha boa interlocução com o então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e avaliou que ainda é cedo para mensurar os impactos da troca no comando da pasta sobre a tramitação da proposta.

"Mendonça tinha uma boa relação com Lewandowski, todos nós respeitávamos muito ele. Temos que ver como vai ser a condução de quem vai para o lugar", disse.

A fala do presidente da Câmara reforça a sinalização de que a PEC seguirá como uma das prioridades na abertura do ano legislativo, mas em meio a disputas sobre o conteúdo final do texto. Na segunda-feira, integrantes da base governista definiram pontos considerados “linhas vermelhas” e passaram a defender que qualquer avanço da proposta seja condicionado a uma nova rodada de negociações para alterar o parecer apresentado pelo relator.

*Com informações do O Globo