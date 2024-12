Dezembro trará eventos astronômicos fascinantes, como o solstício de verão, uma das mais impressionantes chuvas de meteoros do ano, além de acontecimentos envolvendo a Lua e os planetas.

Nesta semana, ocorrerá a chuva de meteoros Pupidas-Velidas, que alcança seu pico no dia 6 de dezembro, sexta-feira. Esse fenômeno poderá ser observado em todo o Brasil, desde que as condições meteorológicas sejam favoráveis, a partir das 21h, na direção sudeste.

No dia 14 de dezembro, sábado, será a vez da chuva de meteoros Gemínidas atingir sua máxima atividade, visível durante a madrugada na direção nordeste do céu. Essa chuva é conhecida por ser uma das mais brilhantes e espetaculares do ano.

Além das chuvas de meteoros, o mês reserva diversas conjunções celestes, quando corpos celestes, como planetas e a Lua, parecem estar bem próximos no céu. Embora seja uma ilusão de ótica, devido às grandes distâncias entre eles, as conjunções são facilmente observáveis a olho nu e rendem registros fotográficos impressionantes.

Confira as datas dos principais fenômenos de dezembro

Os principais fenômenos astronômicos de dezembro foram apresentados pelo guia de efemérides astronômicas do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Veja a seguir o calendário de dezembro:

4/12: Conjunção entre a Lua e Vênus no início da noite, visível na direção oeste, na constelação de Sagitário.

6/12: Máxima atividade da chuva de meteoros Pupidas-Velidas , observável a partir das 21h, na direção sudeste.

, observável a partir das 21h, na direção sudeste. 7/12: Júpiter estará em oposição ao Sol, visível durante toda a noite na constelação de Touro.

8/12:Conjunção entre a Lua e Saturno no início da noite, direção noroeste, na constelação de Aquário. Marte passará próximo ao aglomerado estelar Presépio (M 44), na constelação de Câncer, durante a madrugada, na direção nordeste.

14/12: Conjunção entre a Lua e Júpiter no início da noite, visível na direção leste, na constelação de Touro. Pico da chuva de meteoros Gemínidas, observável na madrugada, na direção nordeste.

18/12: Conjunção entre a Lua e Marte, visível na madrugada, na direção nordeste, na constelação de Câncer.

21/12: Solstício de Verão no hemisfério Sul, marcando o início da estação às 06h20.

29/12: Conjunção entre a Lua e Mercúrio antes do amanhecer, na direção leste, na constelação de Ofiúco.