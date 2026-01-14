8 lições financeiras que líderes corporativos podem (e devem) aplicar hoje

Redação Exame
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 10h42.
Na busca constante por eficiência, rentabilidade e visão de longo prazo, profissionais de finanças corporativas são pressionados a tomar decisões rápidas, com alto impacto e, muitas vezes, sob incertezas.
Para Brian Page, fundador da Modern Husbands e especialista certificado em finanças pessoais, as lições mais valiosas nem sempre estão nos manuais de administração, mas sim, na sabedoria simples e atemporal.
Inspirado nas conversas com seu pai de 79 anos, Page reuniu oito ensinamentos financeiros que resistem ao tempo e que, longe de serem apenas conselhos domésticos, oferecem insights profundos sobre como conduzir finanças, pessoais e corporativas, com inteligência, equilíbrio e propósito.
Nas empresas, cada decisão orçamentária ou investimento deve refletir os valores e objetivos estratégicos da organização. Da mesma forma que uma família deve alinhar seus gastos com o que é mais importante, líderes corporativos precisam garantir que o uso dos recursos esteja a serviço da visão de longo prazo do negócio, e não de metas superficiais de curto prazo.
Ao pensar em produtividade e crescimento, é fácil cair na armadilha de mais horas e mais pressão. Mas, em finanças corporativas, a alocação inteligente do tempo pode ser mais lucrativa do que a simples dedicação exaustiva.
Automatizar processos, adotar tecnologias e delegar com estratégia libera tempo para o que realmente importa: análise crítica, decisões estratégicas e inovação.
Profissionais que investem em si mesmos se tornam ativos valiosos dentro de uma organização. Em vez de concentrar todos os esforços apenas na gestão de ativos tangíveis, empresas bem-sucedidas reconhecem que formação contínua, coaching e saúde mental da equipe impactam diretamente na performance financeira.
Assim como no universo pessoal, o endividamento corporativo precisa ser encarado com cautela. Ao assumir dívidas sem planejamento, empresas reduzem sua margem de manobra, perdem competitividade e ficam mais vulneráveis a crises. O conselho de Page é claro: evite comprometer o futuro em troca de ganhos imediatos.
No contexto empresarial, desligar a luz pode significar evitar desperdícios em contratos mal renegociados, gastos operacionais inflados ou recursos subutilizados. A consciência de custos precisa fazer parte da cultura corporativa, desde o nível estratégico até o operacional.
A simplificação de processos, estruturas organizacionais enxutas e a eliminação de burocracias são atitudes que favorecem agilidade e rentabilidade. Menos complexidade significa mais eficiência. Essa é uma lição direta que muitos CFOs e controllers já colocam em prática com sucesso.
Page usa o exemplo dos carros novos como metáfora: investimentos supérfluos ou vaidosos podem comprometer o capital da empresa sem retorno proporcional. Em finanças corporativas, isso se traduz em projetos com ROI duvidoso, sedução por modismos ou aquisições precipitadas. O foco deve estar sempre no custo-benefício e no impacto real para o negócio.
A distinção entre frugalidade e mesquinharia também é crucial no ambiente empresarial. A frugalidade valoriza o uso inteligente dos recursos, incentiva a manutenção de ativos, a longevidade dos investimentos e a generosidade nos pontos estratégicos, como inovação, pessoas e propósito.
Empresas que operam sob essa filosofia evitam desperdícios, mas não hesitam em investir onde há valor real. O equilíbrio entre controle e visão é o que transforma uma política financeira rígida em uma gestão estratégica e sustentável.
