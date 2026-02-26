BBB 26: Quem vai ganhar o prêmio? Enquete mostra favorito do público

BBB 26: programa começou dia 12 de janeiro (gshow/Reprodução)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 12h00.
A eliminação de Maxiane no Big Brother Brasil 2026 na última terça-feira, 24, mexeu com o jogo — e com as enquetes.
Segundo levantamento do site Votalhada, Ana Paula é a favorita ao prêmio após a saída da sister.
Ela soma 64,08 % da preferência do público.
Na sequência, aparecem Jonas Sulzbach, com 16,67%, e Alberto Cowboy, com 5,56%.
Em um Paredão triplo entre Chaiany, Maxiane e Milena, foi Maxiane quem recebeu a maioria dos votos do público.
A pipoca foi a sexta eliminada da edição, com 63,21% dos votos.
O sexto Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 22. O Líder Jonas indicou Milena, enquanto a casa votou em Alberto Cowboy. Chaiany já estava no Paredão, por conta do Duelo de Risco, e puxou Maxiane para a berlinda. Alberto se salvou pela prova Bate e Volta.
Além de Maxiane, outros seis brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade e Marcelo.
Já Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos do programa por agressão.
O programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças. Na maioria dos dias, começa por volta das 22h25. Às quartas, inicia às 23h30. Aos domingos, é exibido após o Fantástico.
No Globoplay, assinantes têm acesso a câmeras exclusivas e conteúdos extras.
O BBB 26 tem duração aproximada de 100 dias, com previsão de término em 22 de abril de 2026.