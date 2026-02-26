BBB 26: Quem vai ganhar o prêmio? Enquete mostra favorito do público

A eliminação de Maxiane no Big Brother Brasil 2026 na última terça-feira, 24, mexeu com o jogo — e com as enquetes.

Segundo levantamento do site Votalhada, Ana Paula é a favorita ao prêmio após a saída da sister.

Ela soma 64,08 % da preferência do público.

Na sequência, aparecem Jonas Sulzbach, com 16,67%, e Alberto Cowboy, com 5,56%.

Resultado da enquete do Votalhada

Ana Paula – 64,81% Jonas Sulzbach – 16,67% Alberto Cowboy – 5,56% Babu Santana – 2,78% Juliano Floss – 2,78% Marciele – 2,78% Milena – 0,93% Jordana – 0,93% Samira – 0,00% Breno – 0,00% Chaiany – 0,00% Gabriela – 0,00% Leandro – 0,00% Solange – 0,00%

6ª eliminada do BBB

Em um Paredão triplo entre Chaiany, Maxiane e Milena, foi Maxiane quem recebeu a maioria dos votos do público.

A pipoca foi a sexta eliminada da edição, com 63,21% dos votos.

Como foi a formação do 6º Paredão?

O sexto Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 22. O Líder Jonas indicou Milena, enquanto a casa votou em Alberto Cowboy. Chaiany já estava no Paredão, por conta do Duelo de Risco, e puxou Maxiane para a berlinda. Alberto se salvou pela prova Bate e Volta.

Quem já foi eliminado?

Além de Maxiane, outros seis brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade e Marcelo.

Já Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos do programa por agressão.

Onde assistir ao BBB 26

O programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças. Na maioria dos dias, começa por volta das 22h25. Às quartas, inicia às 23h30. Aos domingos, é exibido após o Fantástico.

No Globoplay, assinantes têm acesso a câmeras exclusivas e conteúdos extras.

O BBB 26 tem duração aproximada de 100 dias, com previsão de término em 22 de abril de 2026.