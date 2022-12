Quem é Cláudio Kano, jogador de tênis de mesa homenageado pelo Google

Jogador de tênis de mesa brasileiro, Cláudio Kano é o homenageado do Google Doodle desta quinta-feira, 15 de dezembro.

Conhecido pela sua empunhadura de caneta canhota, Kano foi um dos maiores mesatenistas de todos os tempos e foi essencial para a popularização do esporte no Brasil e no mundo, segundo o publicador

Quem é Cláudio Kano?

De origem japonesa, Cláudio Mitsuhiro Kano nasceu em 18 de dezembro de 1965 em São Paulo, Brasil. Aos 10 anos, começou a jogar tênis de mesa no Clube Showa.

Ele foi indicado ao time de São Bernardo pelos jogadores locais que frequentavam o clube. Eles teriam ficado impressionados com a demonstração de habilidade e ética de trabalho do garoto.

O brasileiro estava competindo contra jogadores profissionais de outros países antes mesmo de completar 18 anos de idade. Kano era poliglota e sua fluência em inglês, japonês e espanhol o ajudou a entrar para o círculo de mesatenistas internacionais.

Depois de jogar com campeões olímpicos na Suécia por quatro anos, Kano voltou ao Brasil como um dos jogadores mais talentosos do país.

Com apenas 17 anos, ele se tornou técnico não oficial da seleção brasileira, treinando jogadores mais jovens.

Em 1983, Kano conquistou duas medalhas de ouro em duplas masculinas e na modalidade individual nos Jogos Pan-americanos.

Ao longo de sua carreira, garantiu mais 10 medalhas, incluindo outros cinco ouros nos Jogos Pan-americanos.

O brasileiro competiu nas Olimpíadas de Seul em 1988 e de Barcelona em 1993, ficando entre os 20 melhores em sua modalidade nas duas vezes.

Aos 30 anos, ele estava prestes a competir nas Olimpíadas de Atlanta em 1996 quando faleceu em um acidente de moto em São Paulo. Ele deixou esposa e filho.

Seu legado como mesatenista é celebrado até hoje na comunidade brasileira, que considera Kano uma inspiração.

Família de Cláudio Kano

A viúva de Cláudio Kano, Mónica Liayu, é ex-atleta e hoje lidera projeto social que leva o esporte de tênis de mesa para crianças carentes no Peru. O casal teve um filho, Christopher Kano, que nasceu no Brasil.

O legado de Kano também continua em Sofia Kano, mesatenista e prima de segundo grau do profissional. A adolescente tem apenas 16 anos e é a primeira no ranking juvenil do Brasil.

"Uso [da história dele] como uma inspiração, quero fazer a mesma coisa que ele fez e chegar onde ele chegou", disse a adolescente em entrevista ao canal evangélico TV Novo Tempo.