Quem é a nova namorada de Bill Gates

Bill Gates, cofundador da Microsoft (MSFT), confirmou publicamente que está em um relacionamento sério com Paula Hurd, viúva do ex-CEO da Oracle e Hewlett-Packard, Mark Hurd. Em entrevista ao programa The Today Show, Gates afirmou que é "sortudo por ter uma namorada séria chamada Paula" e que o casal tem aproveitado momentos especiais juntos, incluindo a ida aos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Paula Hurd, executiva com ampla experiência no setor de tecnologia e filantropia, foi casada com Mark Hurd por quase 30 anos, até sua morte em 2019. Formada em administração de empresas pela Universidade do Texas em Austin, Paula ocupou diversos cargos de liderança na NCR Corporation, incluindo o de vice-presidente de serviços, onde gerenciava parcerias estratégicas globais.

Além de sua trajetória corporativa, Paula tem um forte envolvimento com a filantropia e o esporte. Como membro do conselho da Universidade Baylor, ela e seu falecido marido foram responsáveis por doações significativas à instituição, incluindo o financiamento do Mark and Paula Hurd Welcome Center. Durante a inauguração do centro, em 2023, Paula destacou que a obra concretizava um sonho de seu marido para transformar a experiência de boas-vindas no campus.

Um romance impulsionado pelo esporte

Paula Hurd e Bill Gates compartilham um grande interesse pelo tênis. O casal foi visto publicamente junto pela primeira vez em 2022, durante a Laver Cup, e em seguida, na final do Aberto da Austrália, em 2023. Gates, conhecido por sua paixão pelo esporte, já participou de partidas beneficentes ao lado de lendas como Rafael Nadal e Andre Agassi.

Em abril de 2024, Gates e Paula fizeram sua estreia oficial no tapete vermelho, ao comparecerem juntos ao Breakthrough Prize Ceremony. Pouco depois, estiveram juntos nos Jogos Olímpicos de Paris. O relacionamento também foi mencionado na autobiografia recém-lançada de Gates, Source Code, onde ele agradeceu a Paula por seu apoio e leitura crítica do manuscrito.

A confirmação do namoro marca um novo capítulo na vida pessoal de Gates, que foi casado por 27 anos com Melinda French Gates, até a separação em 2021.