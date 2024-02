Quem é a maior campeã do Carnaval de SP? Veja ranking das vencedoras

Nesta terça-feira, 13, acontece a apuração dos Desfiles das Escolas de Samba de São Paulo. Ao todo, 14 escolas desfilaram entre sexta-feira e sábado, na briga pelo troféu de campeã do Carnaval de 2024.

O tradicional Desfile das Escolas de Samba já teve diversos vencedores ao longo dos anos. A Vai Vai, tradicional escola do bairro do Bexiga, é a maior campeã com 15 títulos ao todo.

Logo em seguida aparece a Mocidade Alegre, juntamente com a Nenê de Vila Matilde, com 11 conquistas cada. A Nenê disputou o grupo de acesso esse ano, porém é uma das mais vitoriosas no carvanal.

Retornando a elite em 2024, em terceiro aparece a Camisa Verde e Branco com 9 conquistas, completando o pódio.

