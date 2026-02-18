Que horas estreia o 4º episódio de 'História de Amor'?

Após estrear na última quinta-feira, 12, "História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette" avança em sua primeira temporada com a estreia do quarto episódio.

A antologia criada por Ryan Murphy mantém o padrão de lançamentos semanais no Disney+, com novos capítulos disponibilizados às sextas-feiras.

A produção marca o retorno de Murphy após o sucesso de "American Crime Story" e de"American Horror Story". A proposta é transformar romances reais que mobilizaram a opinião pública em séries dramáticas.

O primeiro ano retrata o relacionamento entre John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, casal que se tornou foco de atenção nacional nos Estados Unidos.

Quando estreia o quarto episódio de 'História de Amor'?

A primeira temporada de História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette terá nove episódios.

O quarto capítulo estreia nesta sexta-feira, 20 de fevereiro, às 2h (horário de Brasília), no Disney+.

Qual é a história de 'História de Amor'?

A narrativa acompanha o romance entre John F. Kennedy Jr., interpretado por Paul Anthony Kelly, e Carolyn Bessette, vivida por Sarah Pidgeon.

A série apresenta o desenrolar da relação que ganhou repercussão nacional norte-americana até seu fim trágico, além de retratar personagens ligados ao casal, como Caroline Kennedy e Jackie Kennedy Onassis.

Veja o trailer: