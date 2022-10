Propaganda eleitoral na televisão e no rádio é retomada na sexta

O horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e televisão recomeça nesta sexta para as campanhas de segundo turno, com tempo de propaganda igualmente dividido entre os candidatos. Conforme resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o político mais votado no primeiro turno é o primeiro a se apresentar, seguindo a alternância da ordem a cada programa ou inserção.

A propaganda eleitoral para presidente será veiculada na televisão de segunda à sábado das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. No rádio, os programas vão ao ar de 7h às 7h10 e de 12h às 12h10.

Já nos estados onde a disputa para o governo também ficou para o segundo turno, os candidatos terão disponíveis o intervalo das 7h10 às 7h20 e das 12h10 às 12h20 no rádio. Na televisão, o horário eleitoral para governador será das 13h10 às 13h20 e das 20h40 às 20h50.

São vinte minutos dedicados ao cada um dos cargos por dia. Ou seja, haverá quarenta minutos de propaganda eleitoral veiculada nos estados onde há segundo turno, e apenas vinte onde a disputa estadual já foi decidida. No mais, as emissoras devem reservar 25 minutos na semana para cada cargo em disputa, com veiculação das inserções de 30 e 60 segundos ao longo da programação.

