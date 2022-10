Avenida Paulista ganha lanchonete temática do Bob Esponja

A unidade do Burger King localizada na Avenida Paulista, em São Paulo, foi redecorada com a temática do desenho animado Bob Esponja, que é famoso mundialmente e querido pelo público brasileiro.

A rede de restaurantes especializada em hambúrgueres está chamando a unidade de "Fenda do BK", uma alusão ao nome da cidade onde vivem os personagens do desenho, chamada de Fenda do Biquíni.

Localizada no cruzamento entre a Avenida Paulista e a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, o acesso a unidade decorada estará disponível a partir desta quarta-feira, 5, até o dia 29 de novembro.

As decorações não param na fachada do restaurante, na verdade, existem áreas dentro da unidade como a "Casa do Patrick" e o "Campo das águas vivas", além de outros espaços baseado em locais presentes no desenho.

Hambúrgueres temáticos do Bob Esponja

O desenho conta a história de Bob Esponja, um cozinheiro do Siri Cascudo, que conta como principal prato o "hambúrguer de siri", que são famosos dentro do universo do desenho. O Burger King também criou um combo inspirado no lanche do desenho, chamado de Combo Fenda do BK, que custa R$ 36,90.

Burger do BK: pão com gergelim, molho rosa sabor defumado, alface, tomate, picles, fatia de queijo sabor cheddar e hambúrguer blend de 120g.

Batata do Esponja: Batatas fritas com molho rosa sabor defumado

Batatas fritas com molho rosa sabor defumado BK Mix do Estrela: Massa sabor baunilha, calda de morango e confeitos de chocolate

