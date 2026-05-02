Que horas começa o show de Shakira no Rio? Veja horário e onde assistir

Shakira se apresenta neste sábado, 2, na orla da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A cantora colombiana participa da terceira edição do projeto "Todo Mundo no Rio", com show aberto ao público.

O evento será realizado em um dos principais pontos turísticos da cidade, reunindo fãs na faixa de areia. A apresentação integra a programação musical prevista para o início de maio.

Na sexta-feira, 1º, a artista realizou passagem de som no local. Dezenas de fãs acompanharam o ensaio e reagiram à presença da cantora na sacada do Copacabana Palace. Em registro publicado nas redes sociais, Shakira afirmou: “Olha isso! Essas pessoas estão aqui por mim?”.

Durante o ensaio, a cantora dividiu o palco com nomes da música brasileira. Ela interpretou “Leãozinho” ao lado de Caetano Veloso e “O Que É, O Que É”, de Gonzaguinha, com participação de Maria Bethânia. A apresentação contou com a bateria da Unidos da Tijuca.

Estrutura do palco e participações confirmadas

A produção do show de Shakira montou uma estrutura com 1,5 mil metros quadrados. O palco tem 56 metros de altura e inclui uma passarela de 25 metros de extensão.

O espaço também conta com 500 metros quadrados de painéis de LED, integrando a cenografia do espetáculo. A montagem é apontada como a maior já utilizada no projeto "Todo Mundo no Rio".

Que horas começa o show da Shakira?

O espetáculo "Todo Mundo no Rio com Shakira" será exibido a partir das 21h20, neste sábado, 2 de maio.

Onde assistir ao show de Shakira ao vivo?

A apresentação será exibida no dia 2 de maio em diferentes plataformas do grupo Globo. Na TV aberta, a exibição ocorre após o programa "Três Graças", dentro da programação da TV Globo.

Onde assistir ao show de Shakira online?

O especial "Todo Mundo no Rio com Shakira" será transmitido no canal Multishow e na plataforma de streaming Globoplay.