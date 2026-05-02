Vai chover no show da Shakira no Rio? Veja previsão do tempo para sábado, 2 de maio

O show de Shakira em Copacabana está marcado para este sábado, 2, com previsão de calor e tempo estável no Rio de Janeiro. A cantora colombiana será a terceira atração do evento "Todo Mundo no Rio" e apresenta um espetáculo inédito na capital fluminense.

O evento ocorre nas areias da Praia de Copacabana, reunindo público em um dos principais pontos turísticos da cidade. A apresentação integra a programação musical prevista para o início de maio.

No sábado, 2, a previsão indica temperatura máxima de 34°C e ausência de chuva, segundo dados meteorológicos. As condições apontam para tempo firme durante todo o dia, cenário que deve favorecer a presença de público no local. A orientação inclui uso de proteção solar e ingestão regular de água.

Para o domingo, 3, a previsão aponta mudança nas condições climáticas. A temperatura máxima deve cair para 25°C, com registro de chuva ao longo do dia. A alteração ocorre devido à chegada de uma frente fria ao estado do Rio de Janeiro.

Esse sistema climático pode provocar precipitações intensas, ventos e aumento da agitação marítima. O cenário indica impacto nas condições do litoral após o evento.

Que horas começa o show da Shakira?

O espetáculo "Todo Mundo no Rio com Shakira" será exibido a partir das 21h20, neste sábado, 2 de maio.

Onde assistir ao show de Shakira ao vivo?

A apresentação será exibida no dia 2 de maio em diferentes plataformas do grupo Globo. Na TV aberta, a exibição ocorre após o programa "Três Graças", dentro da programação da TV Globo.

Onde assistir ao show de Shakira online?

O especial "Todo Mundo no Rio com Shakira" será transmitido no canal Multishow e na plataforma de streaming Globoplay.