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Vai chover no show da Shakira no Rio? Veja previsão do tempo para sábado, 2 de maio

O espetáculo "Todo Mundo no Rio com Shakira" está previsto para as 21h30 neste sábado, na Praia de Copacabana

Shakira no Rio: saiba mais sobre o show da colombiana em Copacabana (Lucía Flores/ObturadorMX/Getty Images)

Shakira no Rio: saiba mais sobre o show da colombiana em Copacabana (Lucía Flores/ObturadorMX/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de maio de 2026 às 11h51.

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O show de Shakira em Copacabana está marcado para este sábado, 2, com previsão de calor e tempo estável no Rio de Janeiro. A cantora colombiana será a terceira atração do evento "Todo Mundo no Rio" e apresenta um espetáculo inédito na capital fluminense.

O evento ocorre nas areias da Praia de Copacabana, reunindo público em um dos principais pontos turísticos da cidade. A apresentação integra a programação musical prevista para o início de maio.

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No sábado, 2, a previsão indica temperatura máxima de 34°C e ausência de chuva, segundo dados meteorológicos. As condições apontam para tempo firme durante todo o dia, cenário que deve favorecer a presença de público no local. A orientação inclui uso de proteção solar e ingestão regular de água.

Para o domingo, 3, a previsão aponta mudança nas condições climáticas. A temperatura máxima deve cair para 25°C, com registro de chuva ao longo do dia. A alteração ocorre devido à chegada de uma frente fria ao estado do Rio de Janeiro.

Esse sistema climático pode provocar precipitações intensas, ventos e aumento da agitação marítima. O cenário indica impacto nas condições do litoral após o evento.

Que horas começa o show da Shakira?

O espetáculo "Todo Mundo no Rio com Shakira" será exibido a partir das 21h20, neste sábado, 2 de maio.

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Onde assistir ao show de Shakira ao vivo?

A apresentação será exibida no dia 2 de maio em diferentes plataformas do grupo Globo. Na TV aberta, a exibição ocorre após o programa "Três Graças", dentro da programação da TV Globo.

Onde assistir ao show de Shakira online?

O especial "Todo Mundo no Rio com Shakira" será transmitido no canal Multishow e na plataforma de streaming Globoplay.

Acompanhe tudo sobre:ShakiraShows-de-músicaMúsicaRio de Janeiro

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