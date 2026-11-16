Conhecida pelo conteúdo adulto, Privacy lança conta digital para criadores

Conhecida por permitir que criadores monetizem conteúdo adulto, a Privacy está ampliando sua atuação para além da produção digital. A plataforma lançou uma conta digital para seus criadores, que permite receber os ganhos com assinaturas e até fazer pagamentos via Pix.

A iniciativa busca resolver um problema recorrente desse público: a dificuldade de acessar serviços bancários tradicionais e movimentar a renda obtida com a produção de conteúdo.

A mudança também representa uma tentativa de integrar mais etapas da atividade econômica dos creators em um único ambiente. Com mais de 25 milhões de usuários e 700 mil criadores cadastrados, a Privacy espera migrar 100% de sua base de creators para a nova estrutura nos próximos três meses.

“Por que ela precisa sair da plataforma para usar seu dinheiro?”, questiona Lucas Serra, head de produtos da Privacy, em entrevista à EXAME. Segundo o executivo, a empresa identificou que milhares de criadores sacavam semanalmente os valores recebidos apenas para fazer um Pix ou pagar contas.

A conta digital, porém, não nasceu exclusivamente de uma oportunidade comercial. A companhia também identificou dificuldades enfrentadas por esse público no sistema financeiro tradicional, que nem sempre reconhece a produção de conteúdo como uma atividade econômica convencional.

“O criador de conteúdo é um empreendedor, mas o sistema financeiro hoje ainda trata essa renda como informal. Existem movimentos de grandes instituições financeiras que chegam a fechar contas das criadoras simplesmente por não entenderem a origem do dinheiro”, afirma Serra.

A estratégia da Privacy, segundo o head de produtos, é oferecer uma estrutura financeira que acompanhe a atividade doa criadores — e, embora a nova operação possa abrir espaço para outras fontes de receita no futuro, a prioridade atual não é monetizar o serviço, mas ampliar os benefícios para os usuários.

“O foco, neste momento, é menos sobre como escalar a Privacy do ponto de vista de receita e mais sobre como gerar valor na ponta”, diz.

Do modelo bolsão às contas individuais

Antes do lançamento, os valores recebidos pelos criadores ficavam concentrados em uma única conta da plataforma, em um modelo conhecido como “conta bolsão”. Quando queriam movimentar o dinheiro, eles precisavam solicitar um saque, que era transferido via Pix para uma conta de sua titularidade.

Com as exigências regulatórias do Banco Central, a Privacy passou a estruturar contas individualizadas, em nome das próprias criadoras. Agora, os recursos são direcionados a contas vinculadas ao CPF ou CNPJ de cada titular.

“Esse modelo, que o mercado chama de conta bolsão, deixou de existir por causa da regulação do Banco Central. A recomendação do Banco Central, inclusive, era que construíssemos contas individualizadas para cada criadora, em nome delas”, afirma Serra.

A operação foi desenvolvida em parceria com uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, cujo nome ainda não foi divulgado. O head de produtos também não revelou o valor investido no lançamento, mas classificou o montante como pequeno diante do potencial da iniciativa.

“Em termos de valores, é difícil precificar, porque funciona como a construção de uma parceria com um fornecedor. [...] Idealmente, o investimento e o valor aqui são algo estritamente simbólico diante do que queremos entregar de valor”, diz.

Pix, rendimento e novos serviços no radar

A conta digital permite realizar transferências via Pix, pagamentos por QR Code e boletos com QR Code Pix, além de operações pelo sistema Copia e Cola.

Os criadores também podem configurar limites de movimentação, utilizar um PIN de quatro dígitos como mecanismo de segurança e consultar o extrato detalhado, com o histórico de vendas e recebimentos.

Outro recurso é o rendimento automático sobre o saldo mantido na conta. A remuneração atual não equivale a 100% do CDI, mas a Privacy afirma que está desenvolvendo um modelo de negócios para aprimorar essa oferta. A receita gerada pelo rendimento é repassada às criadoras, segundo Serra.

A companhia também não descarta ampliar a oferta de serviços financeiros, incluindo cartão de crédito. A decisão, porém, dependerá da utilização da conta e das demandas identificadas entre as usuárias.

“Não estamos construindo uma conta digital simplesmente por construir. Queremos ajudar a creator no seu dia a dia. Tudo o que facilitar o seu negócio é o que vamos fazer”, afirma Serra.

A Privacy ainda não identifica concorrentes brasileiros que ofereçam exatamente o mesmo modelo de negócio. Porém, outras plataformas de monetização de conteúdo também deverão se adaptar às mudanças regulatórias e desenvolver estruturas semelhantes.

O executivo afirma que a evolução da conta será guiada pelo comportamento das criadoras. “Conforme o uso dessa conta, vamos entendendo as necessidades e o modelo de utilização, para acabar servindo um público que hoje não é atendido do ponto de vista de serviços financeiros”, diz.

Para além de uma plataforma de conteúdo, a ambição, segundo Serra, é que a Privacy funcione como uma estrutura mais ampla de apoio à atividade econômica das creators.