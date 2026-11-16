OranjeBTC prepara ações preferenciais com dividendo maior que a Selic

A OranjeBTC anuncia nesta segunda-feira, 16, que submeterá a assembleia uma proposta para criação de uma ação preferencial que pagaria uma taxa de dividendo anual maior do que os juros Selic.

Essa classe nova de ação é inspirada nas ações preferenciais da Strategy, nos Estados Unidos. A empresa de capital aberto norte-americana é a maior detentora de bitcoin do mundo e emitiu uma série de ações sem direito a voto para poder financiar suas compras da criptomoeda.

De acordo com Guilherme Gomes, CEO da OranjeBTC, será necessária uma atualização no estatuto da empresa para permitir a emissão da nova classe de ações e ela será deliberada pela assembleia de acionistas.

Ação preferencial em dólar

Além de uma ação preferencial em real, a OranjeBTC também pretende criar uma ação atrelada ao dólar, para entregar exposição à moeda norte-americana. “Estamos querendo aprovar duas versões das preferenciais, uma atrelada a dólar e outra a real, mas a ideia são pagamentos recorrentes e nível de rendimento a ser definido no momento da emissão”, afirma Gomes.

Os dividendos, segundo Gomes, serão pagos mensalmente, em uma recorrência semelhante à de ações de bancos brasileiros, mas menor do que a das ações STRC, da Strategy. Nos EUA, os dividendos dos papéis preferenciais da tesouraria de bitcoin são diários e pagam 12% ao ano, um rendimento muito superior ao dos títulos do Tesouro de dez anos do país, que pagam em torno de 5,15%.

O CEO da OranjeBTC admite que com a Selic hoje pagando 13,75% ao ano, as ações preferenciais da sua empresa precisarão, pelo menos, superar a taxa básica de juros da economia brasileira. “Vamos ter que pagar mais do que o que o governo paga para emprestar dinheiro para ele. O mínimo que pagaremos de dividendos é o CDI”, garante.

Apesar disso, o executivo considera que a estratégia vai se pagar no longo prazo, pois a empresa usará o dinheiro captado nas ofertas de ações para comprar bitcoin e a tese existencial da companhia prevê uma grande valorização da moeda digital. “Nossa convicção é que o bitcoin, nos próximos dez anos, vai render mais do que o que vamos pagar aos nossos acionistas preferenciais.”

Preocupação com a volatilidade

As ações STRC passaram por uma forte volatilidade neste ano. Apesar de terem sido criadas para valerem sempre US$ 100, as ações chegaram a cair para US$ 74 na mínima deste ano.

Os papéis foram penalizados pela preocupação dos investidores com a solvência da Strategy diante da queda do bitcoin. A empresa queimou caixa para pagar dívidas enquanto a criptomoeda despencava de US$ 126 mil para US$ 59 mil em um ano.

No entanto, os preços voltaram a subir e, mesmo com a queda mais recente do bitcoin, a STRC é negociada atualmente a US$ 99,91.

Segundo Gomes, a volatilidade é inerente ao bitcoin e é impossível escapar dela ao desenhar um instrumento ligado ao ativo. No entanto, a OrangeBTC espera poder mitigar as preocupações dos investidores ao montar um caixa robusto, capaz de fazer frente às preocupações com o endividamento.

“As melhores práticas são ter algo entre dois anos e três anos de dividendos em reservas para navegar por qualquer tipo de volatilidade no mercado sem precisar vender bitcoin.”

Resultado do 3º trimestre

No terceiro trimestre deste ano, a OrangeBTC apresentou um lucro líquido contábil de R$ 518,1 milhões com a valorização do bitcoin. Foi o primeiro lucro da companhia desde que estreou na B3 no ano passado.

O resultado reverteu um prejuízo líquido de R$ 183,9 milhões no segundo trimestre.

Enquanto isso, a reserva de bitcoin da empresa cresceu de 3.898 para 3.950 BTC em caixa, o que representa um aumento líquido de 52 bitcoins no trimestre. O valor de mercado aproximado da reserva é de R$ 1,71 bilhão.

A OrangeBTC também recomprou um total de 9,4 milhões de ações por R$ 46,7 milhões. Com o aumento na quantidade de criptomoeda em tesouraria somado à redução no número de ações, a proporção de BTC por ação cresceu 8,08%.

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