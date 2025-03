Carnaval no Rio: que horas começa o desfile das escolas de samba nesta terça, 4? Veja programação

O Rio de Janeiro entrou oficialmente no clima de Carnaval e os foliões se preparam para as festividades em todos os cantos da cidade. Mas é na Marquês de Sapucaí que a festa realmente acontece nesta terça-feira, 4.

Em 2024, a escola campeã do carnaval do Rio de Janeiro foi a Unidos do Viradouro, que garantiu a terceira vitória no evento carioca. A escola apresentou o enredo "Arroboboi, Dangbé", desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, que abordou a história do culto ao vodum Dangbé, representado por uma píton-real, desde sua origem na África Ocidental até sua chegada ao Brasil, com a formação do candomblé Jeje.

Que horas começam os desfiles das escolas de samba nesta terça-feira?

Nesta terça-feira, 4, as escolas que se apresentam são do grupo especial. O Desfile das Campeãs está marcado para o dia 8 de março, sábado.

O desfile do Carnaval carioca começa a partir das 22h e a primeira escola a entrar na avenida será a Mocidade Independente de Padre Miguel.

Veja a programação dos desfiles de Carnaval no Rio:

22h: Mocidade Independente de Padre Miguel

23h30: Paraíso do Tuiuti

1h: Acadêmicos do Grande Rio

2h30: Portela

Que horas é o desfile da Tuiuti?

O desfile da escola de samba Paraíso do Tuiuti começa às 23h30. Ele passará ao vivo na TV Globo de todo o país.

Que horas é o desfile da Grande Rio?

O desfile da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio começa às 1h. Ele passará ao vivo na TV Globo de todo o país.

Que horas é o desfile da Portela?

O desfile da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis começa às 2h30. Ele passará ao vivo na TV Globo de todo o país.