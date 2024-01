Que horas começa o BBB 24 hoje? Veja o horário deste quinta-feira, 18

O BBB 24 teve uma festa conturbada na última quarta-feira, 17. Ao show de Léo Santana, Kevin O Chris e Pixote, os brothers tiveram uma noite marcada por confissões, choro e cantorias. Vanessa Lopes foi uma das participantes que fez grandes revelações: ela chorou e admitiu para Rodriguinho que tem uma pessoa fora da casa, que está namorando e se declarou para as câmeras.

Além da sister, quem também chamou atenção na festa pelas lágrimasfoi MC Bin Laden. Em um dado momento, o brother se afastou dos demais, ajoelhou próximo à pista de dança e começou a chorar.

Mas choro a parte, ontem também foi dia de cantorias. Davi foi um dos que cantou uma música com Léo Santana, Wanessa também entrou com seu hit "Shine it On". Os participantes num geral se jogaram nas dancinhas.

Que horas começa o BBB 24?

O BBB 24 começa depois de 'Terra e Paixão', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Na programação da Globo, o programa está marcado para começar 22h25, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois da novela das 21h — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

Horários Globo BBB 24

Segunda-feira: 22h25

22h25 Terça-feira: 22h25

22h25 Quarta-feira: 22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde)

22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde) Quinta-feira: 22h25

22h25 Sexta-feira: 22h25

22h25 Sábado: 22h25

22h25 Domingo: 23h10, após o Fantástico

