Que dia é comemorado o Dia das Mães em 2024? Veja calendário e curiosidades

O Dia das Mães é uma data comemorada em diferentes países, marcada pela homenagem às mulheres que exercem esse papel — sem deixar de lado outros cuidadores que ocupam esse espaço tão importante. Além disso, é uma das principais datas do varejo brasileiro.

Para quem compra presentes de última hora ou com antecedência, é fundamental estar antenado: o Dia das Mães é comemorado sempre no segundo domingo de maio, o que, no caso de 2024, vai cair no dia 12 de maio.

Por que o Dia das Mães é no segundo domingo de maio?

Mas afinal, por que o Dia das Mães é comemorado nessa data? A resposta está em como a data surgiu nos Estados Unidos.

A ideia de instituí-la veio de Anna Jarvis, filha da ativista Ann Jarvis, e foi oficializada em 1914. O contexto é o de que a mãe ativista dedicou boa parte de sua vida ao trabalho social, principalmente a disseminar técnicas de higiene e saneamento para evitar a mortalidade infantil. Antes de morrer, idealizou também o Mother’s Friendship Day ("Dia das Mães pela Amizade') que visava unir as famílias que tinham lutado nos dois lados da Guerra de Secessão e impulsionar a comunidade local.

Ann morreu no dia 9 de maio de 1905 e, como forma de homenageá-la, Anna escolheu o segundo domingo de maio para ser a data em que o Dia das Mães seria comemorado. Assim, a data da celebração sempre estaria próxima à da morte de sua mãe.

Curiosamente, a forma como a data foi instituída desagradou completamente Anna Jarvis. De acordo com informações da BBC, ela afirmava que o propósito inicial era reconhecer e valorizar o trabalho das mães, mas acabou tomado por interesses comerciais.

Quando foi comemorado o primeiro Dia das Mães no Brasil?

No Brasil, não há um consenso sobre a origem exata, mas a data foi oficializada por Getúlio Vargas, em 1932, por meio do Decreto nº 21.336 — ainda que outros estudos apontem que a data já era comemorada de forma extraoficial desde a década de 1910, principalmente em igrejas.

Apesar de ter sido criada na década de 1930, foi consolidada no país durante o regime militar, de 1964 a 1985. A razão para isso está no fato de que se copiava muita coisa dos Estados Unidos dessa época, somada a uma valorização do perfil da mulher dedicada aos filhos.

De todo modo, o decreto afirmava: "O segundo domingo de maio é consagrado às mães, em comemoração aos sentimentos e virtudes que o amor materno concorre para despertar e desenvolver no coração humano, contribuindo para seu aperfeiçoamento no sentido da bondade e da solidariedade humana".

O país segue o modelo estadunidense de comemoração, mas, vale lembrar, este não é o único seguido em todo o mundo. Na Rússia, por exemplo, o Dia das Mães é celebrado no último domingo de novembro, em Portugal, no primeiro domingo de maio, na Argentina, é comemorado no terceiro domingo de outubro, e no México, dia 10 de maio, para citar alguns exemplos.