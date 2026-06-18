Quanto vai custar GTA 6? Pré-venda no Brasil começa na próxima semana

A Rockstar Games confirmou nesta quinta-feira, 18, que a pré-venda de GTA 6 será aberta no Brasil na próxima semana. Os fãs poderão comprá-lo, de forma antecipada, a partir do dia 25 de junho.

Preço oficial ainda não foi divulgado

O que ainda permanece como mistério é o preço oficial do título. GTA 6 será lançado em 19 de novembro para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mas a Rockstar ainda não revelou quanto os jogadores terão de desembolsar para embarcar na nova aventura.

Nos últimos meses, surgiram rumores de que o game poderia chegar ao mercado custando US$ 100. De acordo com informações do Canaltech, no Brasil, a loja virtual Loaded, famosa por vender códigos digitais para diferentes plataformas, disponibilizou a pré-venda de GTA 6 em fevereiro por mais de R$ 600. A especulação, no entanto, foi descartada por Strauss Zelnick, CEO da Take-Two Interactive, empresa responsável pela Rockstar.

Segundo o executivo, a estratégia da companhia não é cobrar o valor máximo possível, mas oferecer uma experiência que justifique o investimento do consumidor. “Nosso trabalho é cobrar muito menos do que o valor real do jogo”, afirmou.

Zelnick também destacou que, mesmo com a inflação global, os preços dos grandes lançamentos permaneceram relativamente estáveis na última década, geralmente entre US$ 60 e US$ 70.

Sobre o que é GTA 6?

GTA 6 será ambientado em Leonida, estado fictício inspirado na Flórida, nos Estados Unidos. O principal cenário do jogo é Vice City, versão da Rockstar para Miami e uma das localidades mais icônicas da franquia.

A trama acompanhará dois protagonistas, Lucia e Jason, que já foram apresentados nos materiais promocionais divulgados pela desenvolvedora.

O novo capítulo da série chega em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Até o momento, uma versão para PC não foi anunciada oficialmente pela Rockstar Games.