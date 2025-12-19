Quanto custa alugar a Disney por um dia?

Quem nunca sonhou em ter a Disneyland só para si, sem filas, sem multidões, apenas você e os personagens? Embora esse sonho pareça impossível durante o horário de funcionamento, existe a possibilidade de alugar o parque em eventos privados após o fechamento — e, claro, por um preço salgado.

Recentemente, o YouTuber MrBeast pagou cerca de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,7 milhões na cotação atual) para garantir um dia exclusivo em 2025, e esse valor já dá uma ideia de quanto custa o luxo de fechar o parque para o público.

Cenários típicos e custos

Com base em estimativas mais precisas e dados disponíveis, o custo de alugar a Disneyland inteira para um evento privado pode variar de US$ 2 milhões a US$ 3 milhões para um dia inteiro. Isso inclui a compensação pela perda de receita de ingressos, que pode ultrapassar US$ 4 milhões por dia (considerando uma lotação típica do parque), além dos custos operacionais envolvidos, como segurança, equipes de limpeza, alimentação, e outros serviços essenciais.

É possível alugar toda a Disney?

Embora muitos sonhem com a ideia de ter a Disneyland para si, a realidade é bem diferente. A Disney não responde diretamente a perguntas sobre a possibilidade de alugar todo o parque, mas vários blogs especializados, como o Magic Guides, indicam que não é possível fazer isso. Joshua Powell, autor do blog, aponta que fechar o resort por um dia seria um "pesadelo de relações públicas", além de prejudicar significativamente a forma como os hóspedes poderiam planejar e reservar suas viagens.

Mas a Disneyland oferece algumas experiências privadas e eventos após o horário normal de funcionamento, como o Disney After Hours, onde os clientes podem comprar ingressos para passar três horas adicionais no parque.

A Disney também oferece o Disney's Fairytale Weddings & Honeymoons, permitindo que casais e suas famílias aluguem locais exclusivos dentro do parque, como o The Sleeping Beauty Castle Forecourt e o Small World Mall.