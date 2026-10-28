Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Biometria no INSS: quem não fizer cadastro terá benefício bloqueado?

INSS desmente informações sobre bloqueios a partir de 20 de novembro e esclarece quem precisa apresentar documento com biometria

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 07h21.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

O INSS esclareceu que aposentados, pensionistas e outros beneficiários não terão seus pagamentos bloqueados por falta de documento com biometria até 20 de novembro. A exigência vale para novos pedidos de benefícios feitos desde 21 de novembro de 2025, com exceções previstas na legislação. O instituto também alertou para golpes que utilizam informações falsas sobre o cadastro biométrico.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desmentiu informações de que aposentados e pensionistas precisam fazer um cadastro de biometria até 20 de novembro para evitar o bloqueio de seus benefícios.

Em comunicado divulgado na terça-feira, 27, o órgão esclareceu que a exigência de identificação biométrica vale apenas para novos pedidos de benefícios apresentados desde 21 de novembro de 2025, com exceções previstas na legislação.

Quem já recebe aposentadoria, pensão ou outro benefício não precisa procurar uma agência do INSS para cadastrar a biometria em razão das mensagens que circulam na internet.

O instituto também alertou que informações falsas sobre bloqueios têm sido utilizadas por criminosos para obter dados pessoais e aplicar golpes.

Quem precisa fazer biometria no INSS?

A exigência de biometria se aplica, em regra, aos novos pedidos de benefícios feitos a partir de 21 de novembro de 2025.

O cadastro biométrico consiste no registro de características físicas, como impressões digitais e imagem do rosto, para confirmar a identidade de uma pessoa.

Segundo o INSS, o procedimento não é realizado nas agências do instituto. A identificação é feita por meio de dados biométricos registrados em bases oficiais do governo, geralmente durante a emissão de documentos públicos.

Entre os documentos que podem conter esse registro estão:

  • Carteira de Identidade Nacional (CIN);
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
  • Título de eleitor.

Portanto, não existe um procedimento específico de cadastramento biométrico disponível nas agências do INSS para quem recebeu mensagens sobre um suposto prazo de bloqueio.

Quem está dispensado da biometria no INSS?

Mesmo entre os novos pedidos apresentados após 21 de novembro de 2025, há situações em que a identificação biométrica não é obrigatória.

Segundo o INSS, estão previstas exceções para:

  • Pessoas com mais de 80 anos;
  • Migrantes;
  • Refugiados e apátridas que atendam às condições previstas na legislação;
  • Brasileiros residentes no exterior que apresentem a documentação exigida;
  • Pessoas impossibilitadas de se deslocar por mais de 30 dias por motivo de saúde ou deficiência, mediante comprovação médica;
  • Moradores de localidades de difícil acesso, conforme os critérios estabelecidos.

Além dessas situações, a exigência de registro biométrico não se aplica aos pedidos de salário-maternidade, benefícios por incapacidade e pensão por morte, conforme o esclarecimento do instituto.

Biometria é obrigatória para fazer a prova de vida do INSS?

Não. O INSS esclarece que biometria e prova de vida são procedimentos diferentes.

Atualmente, a prova de vida dos beneficiários é realizada automaticamente pelo instituto, por meio do cruzamento de informações disponíveis em bases de dados.

Caso seja necessária alguma providência por parte do beneficiário, a comunicação será feita pelos canais oficiais do INSS ou do governo federal.

O instituto reforça que não é necessário comparecer a uma agência para fazer prova de vida ou apresentar biometria apenas porque uma mensagem recebida pela internet informa sobre um suposto prazo.

Como evitar golpes envolvendo biometria e bloqueio do INSS?

O INSS alerta que criminosos utilizam mensagens falsas sobre a obrigatoriedade da biometria para tentar obter informações pessoais e financeiras dos beneficiários.

O instituto informa que não envia servidores às residências para fazer prova de vida e não solicita senhas, dados bancários ou transferências de dinheiro.

A orientação é não clicar em links desconhecidos nem fornecer informações pessoais por meio de mensagens suspeitas.

Para consultar a situação de um benefício ou esclarecer dúvidas, os cidadãos podem utilizar os canais oficiais:

  • Meu INSS: site e aplicativo de serviços previdenciários;
  • Central 135: atendimento telefônico do INSS;
  • Site oficial do INSS: informações e comunicados do instituto.

'Perguntas frequentes'

Quem não fizer biometria até 20 de novembro terá o INSS bloqueado? ＋

Não. O INSS esclareceu que é falsa a informação de que beneficiários terão pagamentos bloqueados por não apresentar documento com biometria até 20 de novembro.

A biometria é obrigatória para aposentados e pensionistas do INSS? ＋

Quem já recebe benefício não precisa fazer um novo cadastro biométrico por causa do prazo divulgado na internet. A exigência vale, em regra, para novos pedidos feitos desde 21 de novembro de 2025, com exceções legais.

Onde fazer o cadastro de biometria para o INSS? ＋

O registro biométrico não é realizado nas agências do INSS. Ele é feito durante a emissão de documentos públicos, como a Carteira de Identidade Nacional (CIN), a CNH ou o título de eleitor.

Quem está isento da biometria no INSS? ＋

Entre as exceções estão pessoas com mais de 80 anos, migrantes, refugiados, pessoas com dificuldades de deslocamento comprovadas e moradores de áreas de difícil acesso. Pedidos de salário-maternidade, benefícios por incapacidade e pensão por morte também estão dispensados, conforme o INSS.

É preciso fazer biometria para a prova de vida do INSS? ＋

Não. O cadastro biométrico e a prova de vida são procedimentos diferentes. Atualmente, o INSS realiza a comprovação de vida automaticamente por cruzamento de dados.

Como saber se meu benefício do INSS está bloqueado? ＋

O beneficiário pode consultar sua situação pelo site ou aplicativo Meu INSS ou entrar em contato com a Central 135. O instituto orienta a não acessar links suspeitos recebidos por mensagens.

Acompanhe tudo sobre:INSS

Mais de Brasil

Fim da escala 6x1: governo prepara decreto para definir exceções à regra

Com Flávio Bolsonaro fora do país, PL terá desafio para manter oposição unida, diz analista

TSE confirma 34,3 mil votos após 17h de domingo; só 1,4% das seções funcionaram até 19h

Flávio Bolsonaro desembarcou em Miami e foi recebido pelo irmão Eduardo, diz jornal

Mais na Exame

Mercados

Lucro do Santander Brasil cai 28% e rentabilidade vai ao menor nível em três anos

Negócios

Este casal paulistano transformou 9 chalés em um negócio de R$ 16 milhões nos Lençóis Maranhenses

Exame IN

Insurtech Avla mira US$ 150 milhões em resseguros e põe brasileiro à frente da expansão global

Um conteúdo Bússola

Bússola & Cia: cibersegurança é prioridade para 54% das empresas financeiras