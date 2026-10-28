Biometria no INSS: quem não fizer cadastro terá benefício bloqueado?

RESUMO ＋ O INSS esclareceu que aposentados, pensionistas e outros beneficiários não terão seus pagamentos bloqueados por falta de documento com biometria até 20 de novembro. A exigência vale para novos pedidos de benefícios feitos desde 21 de novembro de 2025, com exceções previstas na legislação. O instituto também alertou para golpes que utilizam informações falsas sobre o cadastro biométrico.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desmentiu informações de que aposentados e pensionistas precisam fazer um cadastro de biometria até 20 de novembro para evitar o bloqueio de seus benefícios.

Em comunicado divulgado na terça-feira, 27, o órgão esclareceu que a exigência de identificação biométrica vale apenas para novos pedidos de benefícios apresentados desde 21 de novembro de 2025, com exceções previstas na legislação.

Quem já recebe aposentadoria, pensão ou outro benefício não precisa procurar uma agência do INSS para cadastrar a biometria em razão das mensagens que circulam na internet.

O instituto também alertou que informações falsas sobre bloqueios têm sido utilizadas por criminosos para obter dados pessoais e aplicar golpes.

Quem precisa fazer biometria no INSS?

A exigência de biometria se aplica, em regra, aos novos pedidos de benefícios feitos a partir de 21 de novembro de 2025.

O cadastro biométrico consiste no registro de características físicas, como impressões digitais e imagem do rosto, para confirmar a identidade de uma pessoa.

Segundo o INSS, o procedimento não é realizado nas agências do instituto. A identificação é feita por meio de dados biométricos registrados em bases oficiais do governo, geralmente durante a emissão de documentos públicos.

Entre os documentos que podem conter esse registro estão:

Carteira de Identidade Nacional (CIN);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Título de eleitor.

Portanto, não existe um procedimento específico de cadastramento biométrico disponível nas agências do INSS para quem recebeu mensagens sobre um suposto prazo de bloqueio.

Quem está dispensado da biometria no INSS?

Mesmo entre os novos pedidos apresentados após 21 de novembro de 2025, há situações em que a identificação biométrica não é obrigatória.

Segundo o INSS, estão previstas exceções para:

Pessoas com mais de 80 anos;

Migrantes;

Refugiados e apátridas que atendam às condições previstas na legislação;

Brasileiros residentes no exterior que apresentem a documentação exigida;

Pessoas impossibilitadas de se deslocar por mais de 30 dias por motivo de saúde ou deficiência, mediante comprovação médica;

Moradores de localidades de difícil acesso, conforme os critérios estabelecidos.

Além dessas situações, a exigência de registro biométrico não se aplica aos pedidos de salário-maternidade, benefícios por incapacidade e pensão por morte, conforme o esclarecimento do instituto.

Biometria é obrigatória para fazer a prova de vida do INSS?

Não. O INSS esclarece que biometria e prova de vida são procedimentos diferentes.

Atualmente, a prova de vida dos beneficiários é realizada automaticamente pelo instituto, por meio do cruzamento de informações disponíveis em bases de dados.

Caso seja necessária alguma providência por parte do beneficiário, a comunicação será feita pelos canais oficiais do INSS ou do governo federal.

O instituto reforça que não é necessário comparecer a uma agência para fazer prova de vida ou apresentar biometria apenas porque uma mensagem recebida pela internet informa sobre um suposto prazo.

Como evitar golpes envolvendo biometria e bloqueio do INSS?

O INSS alerta que criminosos utilizam mensagens falsas sobre a obrigatoriedade da biometria para tentar obter informações pessoais e financeiras dos beneficiários.

O instituto informa que não envia servidores às residências para fazer prova de vida e não solicita senhas, dados bancários ou transferências de dinheiro.

A orientação é não clicar em links desconhecidos nem fornecer informações pessoais por meio de mensagens suspeitas.

Para consultar a situação de um benefício ou esclarecer dúvidas, os cidadãos podem utilizar os canais oficiais:

Meu INSS: site e aplicativo de serviços previdenciários;

site e aplicativo de serviços previdenciários; Central 135: atendimento telefônico do INSS;

atendimento telefônico do INSS; Site oficial do INSS: informações e comunicados do instituto.