Quando será o próximo feriado? Veja o calendário de folgas para 2025

O próximo feriado nacional em 2025 será no Dia do Trabalhador, dia 1° de maio, que cairá em uma quinta-feira, que possibilita a emenda com a sexta-feira. Contando com o final de semana, o feriado pode se estender de 1 a 4 de maio.

Feriados prolongados ao longo do ano

Após esses, os próximos feriados que podem ser emendados com finais de semana para prolongar as folgas são:

20 de novembro (quinta-feira) – Dia da Consciência Negra

– Dia da Consciência Negra 25 de dezembro (quinta-feira) – Natal

Esses três feriados caem em quintas-feiras, o que facilita a emenda com a sexta-feira para criar feriados prolongados.

Feriados que caem no fim de semana

Além disso, há feriados nacionais que caem em finais de semana em 2025, como:

7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil

– Independência do Brasil 12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida

– Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro (domingo) – Finados

– Finados 15 de novembro (sábado) – Proclamação da República

Esses feriados não possibilitam folgas prolongadas, já que coincidem com dias que já seriam de descanso para muitos.

Pontos facultativos e planejamento de viagens

No total, restam sete feriados nacionais em 2025, sendo que quatro deles possibilitam feriados prolongados, especialmente os que caem em quintas-feiras. Além disso, há pontos facultativos, como o Corpus Christi em 19 de junho (quinta-feira), que pode ser aproveitado para estender o descanso.

Para quem gosta de programar viagens ou aproveitar as folgas, 2025 oferece boas oportunidades de lazer e descanso.