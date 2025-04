Boletim Focus, balança comercial e resultado da Gerdau: o que movimenta o mercado

Esta semana mais curta começa com uma agenda econômica tranquila. Nesta segunda-feira, 28, logo cedo, às 8h25, o Banco Central publica o Boletim Focus, com as novas projeções para inflação, juros, câmbio e Produto Interno Bruto (PIB). Em seguida, às 8h30, será divulgada a nota à imprensa do setor externo referente a março.

À tarde, às 15h, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) apresenta os dados semanais da balança comercial.

No campo político, o destaque é a reunião dos ministros das Relações Exteriores dos Brics, que acontece no Rio de Janeiro.

Na agenda corporativa, Gerdau divulga seus resultados do primeiro trimestre após o fechamento dos mercados, dando continuidade à temporada de balanços na B3.

Ao longo da semana, investidores também monitoram os dados de emprego do IBGE e do Caged, que serão publicados na quarta-feira. Na quinta-feira, 1º de maio, o feriado do Dia do Trabalho fecha os mercados no Brasil e em partes da Europa, mas as bolsas em Wall Street operam normalmente.

Em Nova York, a agenda da semana é carregada. Além do aguardado relatório de emprego de abril, que será divulgado na sexta-feira, 2 de maio, investidores acompanham o relatório Jolts de abertura de vagas (terça-feira), a pesquisa ADP de emprego privado (quarta-feira) e a prévia do PIB do primeiro trimestre (quarta-feira), que deve mostrar que a maior economia do mundo cresceu a um ritmo anualizado de apenas 0,4% no início de 2025 — o desempenho mais fraco em quase três anos.

Na quarta-feira também será divulgado o índice de inflação PCE de março, a medida preferida pelo Federal Reserve para balizar suas decisões de juros.

Grandes empresas, como Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Visa e Coca-Cola, também divulgam seus resultados nesta semana.

Mercados internacionais

Nesta manhã, as bolsas globais operavam sem direção única, com os investidores na expectativa por uma semana intensa de balanços e indicadores.

Na Ásia, as bolsas fecharam mistas após o governo chinês prometer políticas mais proativas para apoiar o crescimento econômico. Ainda assim, o índice CSI 300 caiu 0,14% em Xangai e o Hang Seng fechou estável em Hong Kong. No Japão, o Nikkei 225 avançou 0,38%, enquanto o Kospi, na Coreia do Sul, subiu 0,1%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 teve alta de 0,36%.

Na Europa, os índices abriram em alta, com o Stoxx 600 subindo 0,44% por volta das 9h53 em Londres, puxado pelos setores de turismo e bancos.

Entre os destaques corporativos, as ações do aplicativo de entregas Deliveroo saltaram mais de 16% após a empresa suspender seu programa de recompra de ações após receber uma oferta de US$ 3,6 bilhões do DoorDash.

Nos Estados Unidos, os futuros de Wall Street recuavam: o Dow Jones caía 0,42%, o S&P 500 perdia 0,54% e o Nasdaq 100 recuava 0,63%.