Feriados de abril 2025: veja o calendário de celebrações e folgas para o mês

Em abril de 2025, o calendário nacional de feriados traz duas datas próximas, possibilitando folgas prolongadas para alguns trabalhadores.

Sexta-feira Santa, primeiro feriado do mês, será em 18 de abril. Dois dias depois, no domingo, 20 de abril, celebra-se a , primeiro feriado do mês, será em 18 de abril. Dois dias depois, no domingo, 20 de abril, celebra-se a Páscoa , que não é considerada feriado.

Logo em seguida, o feriado de Tiradentes ocorre em 21 de abril, uma segunda-feira, criando a oportunidade de um fim de semana estendido.

Feriados nacionais no mês de abril

18 de abril, sexta-feira: Sexta-Feira Santa

20 de abril (domingo) – Páscoa (data comemorativa)

21 de abril, segunda-feira: Tiradentes

Novas regras para trabalhos em feriados

A partir de 1º de julho de 2025, novas regras para o trabalho em feriados entrarão em vigor. A mudança, estabelecida por uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), afeta os setores de comércio e serviços.

Com a nova norma, empresas só poderão operar nos feriados após acordo com os sindicatos dos trabalhadores. Até então, desde 2021, essa negociação não era obrigatória.

A portaria foi assinada em 2023, mas sua implementação foi adiada no final do ano passado. O governo justifica a medida como um retorno à legalidade, já que uma lei de 2000 exige negociação para o trabalho no comércio em feriados.

Setores que já possuíam autorização legal para funcionar nesses dias, como algumas áreas de turismo e lazer, seguem operando normalmente. O mesmo vale para serviços essenciais.

A remuneração dos trabalhadores não sofre mudanças: quem trabalhar no feriado deve receber o dobro ou compensar com folga em outro dia. Empresas que descumprirem a regra estarão sujeitas a sanções e multas.

Quais são os próximos feriados e pontos facultativos de 2025?

Abril

18 de abril (sexta-feira) – Sexta-feira Santa / Paixão de Cristo (feriado nacional)

20 de abril (domingo) – Páscoa (data comemorativa)

21 de abril (segunda-feira) – Tiradentes (feriado nacional)

Maio

1º de maio (quinta-feira) – Dia do Trabalhador (feriado nacional)

Junho

Junho 19 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi (ponto facultativo)

Setembro

7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

Novembro

2 de novembro (domingo) – Finados (feriado nacional)

15 de novembro (sábado) – Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro (quinta-feira) – Dia da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro