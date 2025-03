Quando será o próximo feriado nacional? Veja a data da Páscoa e o calendário completo de 2025

Após um 2024 com poucos feriados prolongados, 2025 promete um cenário mais favorável para os trabalhadores. A maioria dos feriados cairá em dias úteis, proporcionando mais oportunidades de descanso. Depois do Carnaval, o primeiro feriado nacional do ano será a Sexta-feira Santa, em 18 de abril.

De acordo com o calendário oficial de feriados e pontos facultativos do Governo Federal, o próximo feriado nacional será a Paixão de Cristo, em 18 de abril, seguido pelo Dia de Tiradentes, em 21 de abril.

Com essa combinação, há a possibilidade de um feriado prolongado, permitindo uma pausa no trabalho de sexta até segunda-feira, beneficiando aqueles que podem aproveitar a emenda.

Feriados e pontos facultativos após o Carnaval

Abril

18 de abril (sexta-feira) – Sexta-feira Santa / Paixão de Cristo (feriado nacional)

20 de abril (domingo) – Páscoa (data comemorativa)

21 de abril (segunda-feira) – Tiradentes (feriado nacional)

Maio

1º de maio (quinta-feira) – Dia do Trabalhador (feriado nacional)

Junho

Junho 19 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi (ponto facultativo)

Setembro

7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

Novembro

2 de novembro (domingo) – Finados (feriado nacional)

15 de novembro (sábado) – Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro (quinta-feira) – Dia da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro