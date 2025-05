Quanto custa viajar para a Tailândia?

Localizada no sudeste asiático, a Tailândia é conhecida por sua rica cultura, templos budistas, praias de águas cristalinas e culinária marcante.

Entre as principais atrações estão os templos dourados e mercados flutuantes de Bangkok, e os festivais e templos históricos de Chiang Mai. No sul, as ilhas de Phuket e Koh Phi Phi são chamarizes para aqueles que gostam de vida noturna agitada.

Quem planeja viajar para o país, no entanto, precisa saber que a melhor época para visitá-lo é entre novembro e março, quando o clima é seco e as temperaturas são amenas, caracterizando a alta temporada.

De maio a outubro, ocorre a baixa, com chuvas frequentes devido às monções, mas também com preços mais acessíveis e menos turistas.

Quanto custa ficar sete dias na Tailândia?

Para uma viagem de uma semana no país, os custos podem variar a depender do estilo de viagem e das opções escolhidas pelo turista. Apesar disso, é possível fazer uma média dos valores. Veja:​

Hospedagem

A Tailândia oferece opções para todos os tipos de orçamento, com hospedagens de baixo custo até resorts luxuosos. Veja:

Hostels e acomodações econômicas: Se você optar por se hospedar em hostels, você pode encontrar camas em dormitórios compartilhados a partir de R$ 25 a R$ 50 por noite. Esses lugares são ideais para quem busca economizar e está viajando sozinho ou com amigos. Além disso, muitas dessas opções oferecem wifi gratuito, café da manhã incluso e até excursões guiadas;

Hotéis de médio custo: Se você preferir mais conforto, uma opção de hotel 3 estrelas ou uma pousada de médio porte pode custar entre R$ 150 a R$ 300 por noite, dependendo da cidade e da proximidade com as atrações turísticas. Cidades como Bangkok e Phuket tendem a ser um pouco mais caras do que outras como Chiang Mai ou Krabi;

Hotéis de luxo e resorts: Para uma estadia em hotéis 5 estrelas ou resorts com localização privilegiada (especialmente perto das praias ou pontos turísticos de grande demanda), o valor da diária pode variar entre R$ 500 a R$ 1.500, podendo ser ainda mais caro dependendo da temporada e da categoria do hotel;

Portanto, considerando uma média de hospedagem para sete noites, você pode gastar entre R$ 200 (hostel simples) e R$ 2.100 (hospedagem de luxo), dependendo das suas escolhas.

Alimentação

A culinária tailandesa é famosa mundialmente, e uma das grandes vantagens do país é a comida de rua, que é deliciosa e muito acessível.

Comida de rua : A Tailândia é famosa por sua comida de rua acessível e saborosa. Você pode comer pratos como pad thai, mango sticky rice (arroz doce com manga), frango grelhado, sopa tom yum e outros por R$ 10 a R$ 20. Esses pratos são facilmente encontrados em barracas de comida ou mercados de rua e são uma excelente opção para quem busca uma refeição rápida e saborosa.

Restaurantes de médio custo : Se você preferir sentar em um restaurante mais tradicional, uma refeição em um restaurante simples (mas confortável) pode variar de R$ 30 a R$ 50 . Alguns restaurantes oferecem um cardápio mais variado, que pode incluir pratos internacionais além da comida típica tailandesa.

Restaurantes turísticos ou de alta gastronomia: Para quem busca uma experiência mais sofisticada, em restaurantes de luxo ou com vista para pontos turísticos famosos, uma refeição pode custar entre R$ 100 a R$ 250 por pessoa. Isso inclui pratos gourmet e ambientes de luxo.

No total, se você optar por uma mistura de comida de rua e refeições em restaurantes simples, o gasto semanal com alimentação pode ser entre R$ 300 e R$ 600.

Passeios pagos

Muitos dos principais pontos turísticos da Tailândia exigem entrada paga, especialmente templos e parques nacionais. Aqui estão alguns dos custos que você pode esperar:

Templos e atrações culturais : Visitar templos icônicos como o Wat Pho (Templo do Buda Reclinado) e o Wat Arun em Bangkok custa entre R$ 10 a R$ 20 por ingresso. Esses templos são imperdíveis para quem quer entender a cultura local e apreciar a arquitetura tailandesa. A Grand Palace, por exemplo, tem um ingresso mais caro, que varia entre R$ 50 e R$ 80.

Passeios de barco nas ilhas : As famosas ilhas tailandesas, como Koh Phi Phi e Koh Samui, oferecem passeios de barco que podem custar entre R$ 150 e R$ 400 por pessoa, dependendo do tipo de excursão (bate-volta ou passeio privado) e da distância. Os preços incluem transporte de barco e, em alguns casos, guias ou almoços inclusos.

Atividades de aventura e ecoturismo: A Tailândia é também famosa por atividades como mergulho, rafting, elefante trekking, e exploração de cavernas, cujos preços variam entre R$ 100 a R$ 250 dependendo da atividade. Para quem busca adrenalina ou experiências culturais imersivas, essas opções são uma boa pedida.

Para sete dias de passeios, incluindo templos, visitas a pontos turísticos e atividades, você pode gastar entre R$ 500 a R$ 800.

Compras

O país é conhecido por seus mercados e shoppings, e as compras podem ser uma parte importante da experiência:

Mercados de rua : Os mercados locais, como o Chatuchak Market em Bangkok, oferecem uma grande variedade de produtos, como roupas, acessórios, artesanato e souvenirs, a preços muito acessíveis. Os itens podem variar entre R$ 10 a R$ 100 , dependendo do produto e da habilidade em negociar.

Shopping Centers: Se preferir marcas internacionais ou artigos de luxo, a Tailândia também possui grandes shoppings como o Siam Paragon e o CentralWorld em Bangkok, onde você pode encontrar desde roupas de grife até eletrônicos. Nesse caso, os preços podem variar mais, dependendo das suas escolhas de compras.

Se você planeja comprar roupas, acessórios ou lembrancinhas típicas, reserve cerca de R$ 150 a R$ 300 para as compras durante a sua estadia de uma semana.

Passeios gratuitos para fazer no país

Apesar dos passeios pagos, a Tailândia também oferece muitas opções gratuitas para quem deseja explorar sem gastar. Os principais são as praias públicas, especialmente as de Krabi, Koh Lanta e Railay Beach.

As visitas a mercados locais e feiras livres, como o Chatuchak Market em Bangkok, também são uma boa oportunidade de conhecer mais da cultura do local. Por fim, caminhadas e trilhas naturais podem ser interessantes.

Muitas áreas naturais e parques nacionais têm trilhas que são gratuitas para visitar, como as cachoeiras em Khao Yai National Park ou o famoso Phuket Old Town, onde a arquitetura tradicional tailandesa pode ser explorada gratuitamente.

Qual o preço de uma viagem para a Tailândia?

O valor para conhecer a Tailândia pode variar dependendo da época e do planejamento. Passagens aéreas de ida e volta saindo do Brasil variam de R$ 5.500 a R$ 10.000, dependendo da companhia aérea, da temporada e das escalas.

Como não existem voos diretos você precisará fazer pelo menos uma escala, geralmente em cidades como Doha, Dubai, ou Istambul, com duração total de viagem variando de 24 a 35 horas.

Dicas para economizar na viagem

Para tornar a viagem mais barata, é importante seguir algumas dicas. Veja como elas podem te ajudar:

Use transporte público : Em Bangkok, o Skytrain (BTS) e os barcos públicos são opções econômicas e rápidas;

Evite a alta temporada : Viajar de maio a outubro, durante a baixa temporada, pode resultar em preços mais baixos em passagens e hospedagem;

Coma como um local : A comida de rua é deliciosa e muito mais barata que os restaurantes turísticos;

Barganhe nos mercados: A prática de negociação é comum e esperada em mercados locais.

Por que você deve saber disso?

Entender os custos envolvidos em uma viagem para a Tailândia permite planejar melhor e evitar surpresas financeiras. Com uma boa estratégia de planejamento, é possível aproveitar ao máximo o que o país tem a oferecer, desde a rica cultura até as belas praias, sem comprometer o orçamento.