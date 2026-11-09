Tirar folga para jogar GTA 6? Curso na Alemanha torna isso possível

Enquanto fãs se organizam para jogar GTA 6 na estreia, um grupo de trabalhadores na Alemanha poderá explorar Vice City durante o expediente com uma licença remunerada. A condição é participar de um curso sobre jogos de mundo aberto, marcado para 18 a 20 de novembro. O novo título da Rockstar Games chega no segundo dia de aula, na quinta-feira, 19.

A iniciativa é da Dein Bildungsurlaub, empresa que oferece cursos de capacitação. Segundo o jornal alemão CHIP, a turma tem 60 vagas e todas já foram preenchidas.

Como funciona a folga para jogar GTA 6?

A iniciativa se apoia no Bildungsurlaub, uma licença remunerada para participar de atividades de formação reconhecidas. As regras variam conforme o estado alemão. Em Berlim, por exemplo, a licença é conhecida como Bildungszeit e tem legislação própria. O que permite a ausência remunerada é a participação no curso.

Para participar, é preciso ter pelo menos 18 anos, um aparelho compatível e uma licença de um jogo de mundo aberto. GTA 6 é uma das opções que os alunos podem usar nas atividades. A programação prevê encontros on-line e um evento presencial em Berlim.

O que os participantes vão aprender?

Ao longo dos três dias, os alunos vão se reunir em grupos para cumprir tarefas dentro dos jogos. A proposta é usar as decisões tomadas durante as missões para discutir trabalho em equipe, motivação e resolução de problemas. O programa também aborda narrativa e cultura digital.

Segundo o fundador da empresa, a ideia aproveita características dos mundos abertos, em que os jogadores escolhem caminhos e precisam lidar com as consequências de suas decisões. A escola já usava elementos de videogames em outras formações. Desta vez, jogar faz parte da aula.

Quando GTA 6 será lançado?

GTA 6 chega em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, 13 anos após o lançamento de GTA 5. O jogo volta a Vice City, versão fictícia de Miami que deu nome ao título de 2002, e se passa no estado de Leonida, inspirado na Flórida.

A história acompanha Lucia e Jason, um casal envolvido com o crime. Depois que um golpe dá errado, os dois acabam no centro de uma conspiração e precisam confiar um no outro para sobreviver.