House of the Dragon: o que significa a previsão de Helaena Targaryen no último episódio?

Depois de quase dois meses com noites de domingo animadas, a segunda temporada de "House of the Dragon" chegou ao fim. Com homenagens a "Game of Thrones" e promessa de batalha, o último episódio da série mostrou a formação dos exércitos dos Pretos e dos Verdes rumo à guerra.

No meio de negociações e armaduras, o último capítulo também deu alguns spoilers do que esperar das próximas temporadas por meio das previsões da rainha Helaena Targaryen. Enquanto ela conversa com Aemond Targaryen, que tenta persuadi-la a montar em seu dragão, Dreamfyre, para a batalha, ela revela uma série de momentos que devem acontecer em breve.

O que significa a previsão de Helaena Targaryen?

Durante o episódio, Aemond quase implora que Helaena o acompanhe até Harenhall. A rainha então diz as seguintes frases: "E se eu me recusar? Vai me queimar, assim como fez com Aegon? Eu vi tudo. Aegon será rei novamente, ele se sentará em um trono de madeira. E você? Você estará morto. Você foi engolido pelo Olho de Deus e nunca mais foi visto".

Desse diálogo, a rainha revela duas previsões para as próximas temporadas — que também acontecem da mesma forma nos livros. Veja abaixo:

Trono de madeira

Nos livros, depois de se recuperar das lesões, o rei Aegon II Targaryen retorna à Porto Real e, impossibilitado de subir as escadas do Trono de Ferro pela lesão que teve na perna, é feito para ele um trono de madeira, que fica posicionado logo a frente das espadas. Ele reassume o cargo de rei e tira Aemond do papel de Príncipe Regente.

Morte no Olho de Deus

Entre as mortes mais icônicas da série estão as de Aemond Targaryen e Daemon Targaryen. Nos livros, inimigos por muito tempo, os dois se encontram sob o Olho de Deus, o maior lago de Westeros, próximo a Harrenhal.

Montados em Caraxes (Daemon) e Vhagar (Aemond), os dois travam uma batalha épica e sangrenta em seus dragões. Quando as duas montarias sucumbem, juntas, Daemon salta de Caraxes em direção a Aemond e crava a espada em seu olho bom, atravessando o crânio. Os corpos tanto de Vhagar quanto de Aemond são encontrados anos depois, ainda com a espada enfincada.

Daemon morre nesta mesma batalha, pouco depois, devido aos ferimentos. Os dois dragões também sucumbem.

Quando estreia a 3ª temporada de House of the Dragon?

Ainda sem previsão, a terceira temporada ainda não começou a ser gravada. Se seguir os mesmos caminhos do primeiro para o segundo ano, os novos episódios da série devem estrear em julho de 2026.

Como assistir a 2ª temporada de 'House of the Dragon'?

Todos os episódios de "House of the Dragon" estão disponíveis na plataforma de streaming da Max.

Quem faz parte do elenco de House of the Dragon?

O elenco da série também é composto por Matt Daemon, Emma D'arcy, Olivia Cooke, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, entre outros.

Onde assistir Game of Thrones online?

Todos os episódios das oito temporadas da série estão disponíveis no streaming da