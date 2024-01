Quando custa viajar no maior cruzeiro do mundo? Veja fotos

O maior navio de cruzeiro do mundo iniciou sua primeira viage neste sábado, 27. Conhecido como 'Icon of The Seas', o navio tem 365 metros de comprimento — quase cinco vezes o tamanho do Titanic.

Mais parecido com uma cidade pequena do que com uma embarcação, o navio comissionado pela Royal Caribbean conta com vários parques aquáticos, mais de 20 decks e capacidade para quase 10 mil pessoas.

Com suas sete piscinas, um parque, toboáguas, shoppings, uma pista de patinação no gelo e "mais lugares do que qualquer outro navio", o "Icon of the Seas" também oferece mais lugares para se gastar dinheiro a bordo.

Quanto custa uma viagem no maior cruzeiro do mundo?

Para esta viagem inaugural, foram vendidos ingressos que custaram de R$ 10 a R$ 360 mil por passageiro, dependendo da cabine escolhida. As próximas partidas em fevereiro já estão com ingressos esgotados.