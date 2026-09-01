Ele filmava casamento no interior de SP e hoje é o número 1 do TikTok Shop no Brasil

O empresário conhecido como Dr. Pimenta é hoje o maior vendedor do TikTok Shop no Brasil. Em pouco mais de um ano de operação na plataforma, faturou mais de R$ 40 milhões vendendo perfume. Antes de chegar a essa posição, atuou em setores tão distintos quanto grãos, produção audiovisual e indústria de cosméticos.

Nascido no interior de São Paulo, começou a carreira no comércio de grãos. Deixou o segmento para abrir uma produtora de vídeo e acumulou mais de dois mil casamentos e diversos rodeios registrados ao longo de sua trajetória atrás das câmeras. Em 2010, ingressou na indústria de cosméticos como responsável pela área audiovisual de uma marca que ele mesmo ajudaria a transformar em multinacional.

Em 2017, fundou a própria empresa de cosméticos, com fábrica no Brasil e produtos vendidos em mais de 50 países. A virada mais recente veio em 2024, durante uma viagem a Dubai. Foi lá que identificou dois movimentos que decidiu trazer para o mercado brasileiro: um segmento de perfumaria árabe ainda pouco explorado por aqui e um modelo de venda direta por vídeo em ritmo acelerado nos Emirados.

Voltou decidido a testar o TikTok Shop, ferramenta de e-commerce da plataforma que estreava no Brasil em maio de 2025. O faturamento passou de R$ 60 mil no primeiro mês para mais de R$ 2 milhões no terceiro. Diante do resultado, vendeu a própria fábrica de cosméticos para concentrar a operação no novo modelo.

Hoje, o Dr. Pimenta lidera uma equipe que publica cerca de 33 vídeos por dia em seus perfis. Na última Black Friday, faturou R$ 4 milhões em um único canal. Seu diferencial competitivo está diretamente ligado a uma dificuldade específica do produto que vende: perfume não pode ser experimentado à distância.

A conversão depende inteiramente da forma como ele descreve as fragrâncias em vídeo, com detalhamento de notas de topo e de coração, comparações com referências conhecidas do mercado e a construção narrativa em torno de cada linha. Nos próximos meses, deve passar a gerenciar as lojas oficiais de artistas e times de futebol dentro da plataforma, além de lançar uma linha própria de fragrâncias desenvolvidas em Dubai.

@exame De filmador de casamento no interior de SP ao número 1 do TikTok Shop no Brasil. R$ 40 milhões faturados em um ano vendendo perfume por uma plataforma onde ninguém consegue sentir o cheiro. Esse é o Dr. Pimenta, primeiro personagem de "O negócio é o seguinte", nossa nova série em parceria com o @tiktokbrasil. #empreendedorismo #tiktokshop #drpimenta #negocios ♬ som original - EXAME

"O negócio é o seguinte"

A história do Dr. Pimenta abre "O negócio é o seguinte", nova série da EXAME em parceria com o TikTok. A produção é composta por quatro episódios que investigam como pequenas e médias empresas brasileiras têm usado a plataforma para expandir suas operações.

Os próximos episódios trazem outros três casos. A Just S'mores, marca de sobremesas fundada por Meire Nussbacher, faturou R$ 1 milhão em três meses após ver sua receita de chocolate quente com marshmallow viralizar de forma orgânica.

A Skala, fabricante mineira de cosméticos com 97% de reconhecimento nacional e sem histórico de investimento em comerciais de televisão, viu suas vendas internacionais dispararem depois que uma consumidora americana publicou um vídeo espontâneo utilizando um dos produtos da linha. O volume de contêineres exportados aos Estados Unidos saltou de um por ano para 42 em pouco mais de doze meses.

A série encerra com a Singer, marca de 174 anos que revolucionou o varejo global no século XIX ao criar o modelo de venda a prazo e que hoje se reposiciona junto ao público jovem com modelos como a Azulzinha, desenvolvida para atender à demanda por costura como forma de customização e autoexpressão.

Plataforma como motor econômico

Segundo o Relatório de Impacto Econômico do TikTok no Brasil, publicado em 2026, a plataforma adicionou entre R$ 18,6 bilhões e R$ 37,3 bilhões ao Produto Interno Bruto brasileiro em 2025, considerando apenas os investimentos em publicidade. No mesmo período, contribuiu para a criação estimada de 223 mil a 447 mil empregos, entre efeitos diretos, indiretos e induzidos.

Do lado do consumo, 58% dos usuários brasileiros compram diretamente pelo TikTok Shop após descobrirem um produto na plataforma, e 49% afirmam que a busca ativa é o principal motor de conversão. A atividade no aplicativo chega a multiplicar por 2,9 as visitas a lojas físicas.

"Quando pequenas e médias empresas ganham acesso a comunidades engajadas no TikTok, o resultado é um impacto que vai muito além das telas", afirma Monica Guise, diretora de Políticas Públicas do TikTok no Brasil. "Com a série 'O negócio é o seguinte', em parceria com a EXAME, queremos mostrar como a plataforma se consolidou como um verdadeiro motor para a economia brasileira. Seja para um novo empreendedor ou para uma marca centenária que se reinventou, a série traduz como a criatividade e a descoberta dentro do TikTok se convertem em vendas reais e expansão de negócios por todo o país."

"O negócio é o seguinte" estreia nesta terça-feira, 1, no perfil da EXAME no TikTok.