Quais foram as 50 músicas mais tocadas no Brasil em 2024? veja o ranking

Em 2024, muitos artistas entregaram hits que agitaram o cenário da música brasileira. Algumas canções também se tornaram 'febre' nas redes sociais, impulsionando novos artistas e dando brecha para os veteranos se conectarem com outras gerações.

Em meio a tantos lançamentos, a Pro-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil, divulgou nesta terça-feira, 14, um ranking exclusivo com as 50 músicas mais acessadas nas plataformas de streaming no Brasil em todo o ano de 2024.

A faixa Gosta De Rua (Ao Vivo), da dupla Felipe & Rodrigo, lidera o ranking, enquanto Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade de Mim (Ao Vivo), de Lauana Prado, e Barulho Do Foguete (Ao Vivo), de Zé Neto & Cristiano, completam o pódio no segundo e terceiro lugar, respectivamente.]

Reforçando o domínio da música brasileira, 96% das faixas mais tocadas no país são de músicos nacionais, com apenas duas músicas estrangeiras no Top 50: Beautiful Things, de Benson Boone, e Die With A Smile, colaboração de Lady Gaga e Bruno Mars.

No Top 10, a força do sertanejo é evidente, ocupando sete das dez posições. Entre as 10 mais tocadas, a lista traz também duas músicas do segmento de música urbana (funk e trap) e uma do pagode, confirmando a diversidade e a riqueza de gêneros musicais que marcam o cenário nacional.

Estreante entre as 50 músicas mais tocadas no Brasil, a dupla Felipe & Rodrigo leva o sertanejo ao topo do ranking pelo sétimo ano consecutivo. Desde 2018, o gênero domina a liderança do chart, com sucessos que marcaram cada ano: Propaganda (Ao Vivo) de Jorge & Mateus (2018), Lençol Dobrado de João Gustavo & Murilo (2019), Liberdade Provisória (Ao Vivo) de Henrique & Juliano (2020), Batom de Cereja (Ao Vivo) de Israel & Rodolffo (2021), Mal Feito (Ao Vivo) de Hugo & Guilherme e Marília Mendonça (2022), e Leão de Marília Mendonça (2023).

O levantamento da Pro-Música, compilado pela BMAT, é o único a combinar e ponderar dados de todas as principais plataformas de streaming no Brasil – Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster. Esse método proporciona a visão mais precisa e abrangente sobre os artistas e músicas mais ouvidos no país, sendo a referência mais precisa para o mercado fonográfico e toda a indústria musical.

O forte comprometimento das gravadoras no suporte de seus talentos também aparece no resultado dos certificados emitidos pela Pro-Música em 2024. No total foram emitidos aos produtores fonográficos 4.552 certificados de vendas, sendo 1.817 de ouro, 1.928 de platina e 807 de diamante.

Confira o ranking completo das 50 músicas mais tocadas no Brasil em 2024: