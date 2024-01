Fora do BBB, Yasmin Brunet fatura R$ 30 milhões com cosméticos veganos

A modelo Yasmin Brunet é uma das participantes do "Camarote", grupo de celebridades do BBB 24. A carioca de 35 anos agora é sister e disputará a chance por um prêmio de, no mínimo, R$ 1,5 milhões de reais. Fora da casa mais vigiada do Brasil, a filha de Luiza Brunet é conhecida pelos seus trabalhos como modelo, atriz e influenciadora, além da sua marca de produtos de beleza, Yasmin Beauty.

A linha começou em 2022 com um óleo para cabelos cruelty-free – cujos testes não são feitos em animais –, que rendeu R$ 1 milhão em vendas nas primeiras 24 horas de lançamento. Somente naquele ano, a marca faturou R$ 30 milhões.

Já em 2023, a expectativa é de aumentar este valor em até 60%, deixando o faturamento na faixa dos R$ 50 milhões. E desta vez, com mais produtos disponíveis: ao longo do ano, a Yasmin Beauty lançou sua linha completa de produtos para corpo e cabelo, que incluem body splash, spray leave-in, shampoo, condicionador e óleo capilar.

Empreendedora

Em entrevista à EXAME alguns meses antes do confinamento, Brunet contou sobre seus desafios desenvolvendo os produtos de sua primeira marca. "Eu estou envolvida em tudo. Embalagem, nome, ingredientes, cheiros... e sou muito chata com isso, então tem produtos que, por exemplo, eram para ter saído faz tempo, mas eles não estavam absolutamente perfeitos", conta.

"Para mim, o mais difícil é que sou uma pessoa muito criativa, então tenho um milhão de ideias e quero agarrá-las e fazer tudo ao mesmo tempo. É algo que eu tenho que aprender, a aquietar minha mente. Mas por sorte, tenho uma equipe maravilhosa que me ajuda com tudo", disse a modelo.

O foco para 2024 é trabalhar mais no branding e conhecimento da marca, explorando além da imagem de Yasmin. A equipe da Yasmin Beauty está assinando com influenciadores de médio a grande porte, para investir no marketing visual.

No futuro, Brunet espera que a marca toque em todas as áreas da beleza, incluindo maquiagem. "Os produtos são feitos para todo tipo de pessoa, cabelo e pele. Hoje em dia, se cuidar é um ato de amor próprio e quero que as pessoas tirem tempo para cuidar delas mesmas", disse.

Quem é Yasmin Brunet?

A modelo Yasmin Brunet tem 35 anos e é do Rio de Janeiro. Filha da também modelo Luiza Brunet, começou a carreira aos 13 anos, com o apoio da mãe, a também modelo Luiza Brunet. Seu primeiro desfile foi na São Paulo Fashion Week.

Aos 17, mudou-se para Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde morou por nove anos para se dedicar às passarelas. Como modelo fotográfica, representou diversas marcas internacionais e, durante a carreira, estampou capas de revistas e participou de semanas de moda no Brasil e no exterior. Também fez um trabalho como atriz, em 2015, na novela ‘Verdades Secretas’.

