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Quais são os feriados de novembro? Veja quais caem em dias úteis

Calendário de novembro reúne três feriados nacionais, com duas oportunidades de descanso prolongado para quem folga aos sábados e domingos

Feriados de novembro: Finados e Consciência Negra caem em dias úteis e permitem fins de semana prolongados; Proclamação da República será celebrada em um domingo (Riska/Getty Images)

Feriados de novembro: Finados e Consciência Negra caem em dias úteis e permitem fins de semana prolongados; Proclamação da República será celebrada em um domingo (Riska/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 06h23.

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Apesar de estarmos perto do fim de 2026, o ano ainda nos reserva alguns feriados nacionais. O mês de novembro terá três datas comemorativas, com duas oportunidades de aproveitar fins de semana prolongados.

Quais serão os feriados de novembro?

As datas são o Dia de Finados, em 2 de novembro, a Proclamação da República, em 15 de novembro, e o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro.

O calendário favorece quem pretende organizar viagens, passeios ou momentos de descanso antes do fim do ano. Finados será celebrado em uma segunda-feira, enquanto o Dia da Consciência Negra cairá em uma sexta-feira. Já a Proclamação da República será comemorada em um domingo.

Há feriados estaduais e municipais em novembro?

Além dos feriados nacionais, algumas localidades terão datas próprias em novembro de 2026. Entre os exemplos estão:

  • 17 de novembro, terça-feira: feriado estadual no Acre, em referência ao Tratado de Petrópolis.
  • 21 de novembro, sábado: feriado municipal de Nossa Senhora da Apresentação, em Natal (RN).
  • 22 de novembro, domingo: aniversário de Niterói (RJ), celebrado como feriado municipal.
  • 30 de novembro, segunda-feira: Dia do Evangélico, feriado no Distrito Federal e em Alagoas.

Qual é o próximo feriado depois de novembro?

Depois dos feriados do mês de novembro, o próximo feriado nacional será o Natal, em 25 de dezembro, sexta-feira. A data também permitirá um fim de semana prolongado de três dias para quem folga aos sábados e domingos, encerrando o calendário de feriados nacionais de 2026.

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