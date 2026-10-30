Quais são os feriados de novembro? Veja quais caem em dias úteis

Apesar de estarmos perto do fim de 2026, o ano ainda nos reserva alguns feriados nacionais. O mês de novembro terá três datas comemorativas, com duas oportunidades de aproveitar fins de semana prolongados.

Quais serão os feriados de novembro?

As datas são o Dia de Finados, em 2 de novembro, a Proclamação da República, em 15 de novembro, e o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro.

O calendário favorece quem pretende organizar viagens, passeios ou momentos de descanso antes do fim do ano. Finados será celebrado em uma segunda-feira, enquanto o Dia da Consciência Negra cairá em uma sexta-feira. Já a Proclamação da República será comemorada em um domingo.

Há feriados estaduais e municipais em novembro?

Além dos feriados nacionais, algumas localidades terão datas próprias em novembro de 2026. Entre os exemplos estão:

17 de novembro, terça-feira: feriado estadual no Acre , em referência ao Tratado de Petrópolis.

feriado estadual no , em referência ao Tratado de Petrópolis. 21 de novembro, sábado: feriado municipal de Nossa Senhora da Apresentação, em Natal (RN) .

feriado municipal de Nossa Senhora da Apresentação, em . 22 de novembro, domingo: aniversário de Niterói (RJ) , celebrado como feriado municipal.

aniversário de , celebrado como feriado municipal. 30 de novembro, segunda-feira: Dia do Evangélico, feriado no Distrito Federal e em Alagoas.

Qual é o próximo feriado depois de novembro?

Depois dos feriados do mês de novembro, o próximo feriado nacional será o Natal, em 25 de dezembro, sexta-feira. A data também permitirá um fim de semana prolongado de três dias para quem folga aos sábados e domingos, encerrando o calendário de feriados nacionais de 2026.