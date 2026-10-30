Quais são os feriados de novembro? Veja quais caem em dias úteis

Feriados de novembro: Finados e Consciência Negra caem em dias úteis e permitem fins de semana prolongados; Proclamação da República será celebrada em um domingo (Riska/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 06h23.
Apesar de estarmos perto do fim de 2026, o ano ainda nos reserva alguns feriados nacionais. O mês de novembro terá três datas comemorativas, com duas oportunidades de aproveitar fins de semana prolongados.
As datas são o Dia de Finados, em 2 de novembro, a Proclamação da República, em 15 de novembro, e o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro.
O calendário favorece quem pretende organizar viagens, passeios ou momentos de descanso antes do fim do ano. Finados será celebrado em uma segunda-feira, enquanto o Dia da Consciência Negra cairá em uma sexta-feira. Já a Proclamação da República será comemorada em um domingo.
Além dos feriados nacionais, algumas localidades terão datas próprias em novembro de 2026. Entre os exemplos estão:
Depois dos feriados do mês de novembro, o próximo feriado nacional será o Natal, em 25 de dezembro, sexta-feira. A data também permitirá um fim de semana prolongado de três dias para quem folga aos sábados e domingos, encerrando o calendário de feriados nacionais de 2026.